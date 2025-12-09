Edu Dracena fala sobre o momento atual do Santos: ”Dói o coração ver o clube assim”

Ex-zagueiro lembra momentos marcantes, fala sobre o Mundial contra o Barcelona e lamenta a crise que atinge a base e a gestão santista / Crédito: Jogada 10

Com passagens marcantes por Santos, Cruzeiro e Palmeiras, o atual comentarista esportivo, Edu Dracena, foi o convidado da última segunda-feira (08/12) do podcast Denílson Show. Com apresentação do ex-atleta Denílson e do jornalista Chico Garcia, o ex-zagueiro comentou no programa sobre diversas fases da sua carreira. Capitão do Santos na campanha vitoriosa da Copa do Brasil de 2010 e da Libertadores de 2011, Dracena falou sobre sua passagem pela Vila Belmiro e como aquela equipe que encantou o país.

“Era difícil para nós da defesa, porque muitas vezes recebíamos críticas pelos gols sofridos, mesmo conquistando a vitória. Mesmo com isso, era muito bonito e alegre jogar naquela equipe e marcamos época, pois quando a bola estava no nosso pé era sensacional”, relembrou o ex-jogador. Responsável por comandar e depois erguer a maioria das taças daquele time, Edu Dracena ainda falou sobre a derrota para o Barcelona, no Japão, na final do Mundial de Clubes. “Não tinha como vencer aquele time. Quando assistimos a semi, pensamos se o Barcelona era tudo aquilo mesmo, mas na final ficou comprovado. Nós não estávamos acostumados com aquele perde e abafa. Infelizmente, estivemos no mundial errado”, disse o ex-zagueiro. Edu Dracena diz ser difícil ver o Santos atual Com um grande respeito pelo Peixe, Edu Dracena disse que a situação atual do clube é difícil e até dói o seu coração.

“Até dói o coração ver o clube assim, porque eu tenho uma enorme gratidão pelo Santos. Ninguém lembra, mas foi o Santos que abriu as portas quando voltei da Europa machucado. Infelizmente o clube está colhendo o que plantou, com más gestões”, declarou Dracena, que ainda fez questão de falar sobre a ganância dos dirigentes da base. “Um dos maiores ativos é a base e quando passam gestões de conflito, o que acontece é que as pessoas colocam os seus interesses acima do clube. Quando o Santos, que é um dos maiores vendedores, não sabe injetar o dinheiro corretamente fica difícil. Enquanto existirem pessoas querendo sugar o clube, ele não vai para frente e uma agremiação da grandeza do Santos não pode viver uma situação dessa”, completou. A troca pelo Corinthians Outro momento da carreira do jogador foi a sua passagem pelo Corinthians. Negociado em 2015, Edu Dracena afirmou que não se arrependeu de sair da Vila Belmiro para jogar no rival: