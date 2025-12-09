De chegadas a saídas, Palmeiras tem decisões a tomar sobre o planejamento de 2026

Mesmo assim, o departamento de futebol mantém tranquilidade. O entendimento interno é de que Abel permanecerá, o que permite que todas as decisões estruturais para a próxima temporada sejam tomadas com sua participação direta.

O fim da temporada de 2025 deixou o Palmeiras sem levantar troféus. Assim, diante desse cenário, a diretoria já mergulha na preparação de um 2026 considerado fundamental. As conversas com Abel Ferreira, peça central de qualquer planejamento, avançam bem. Embora o treinador tenha reafirmado publicamente sua intenção de seguir no clube, o novo acordo, válido até dezembro de 2027 não teve confirmação.

Como por exemplo, a renovação de Marcelo Lomba, que virou um dos temas mais imediatos na Academia de Futebol. Com contrato até 31 de dezembro, o goleiro de 38 anos recebeu uma proposta para seguir no clube e agora precisa definir seu futuro. Hoje terceira opção, ele atua atrás de Carlos Miguel e de Weverton, que se recupera de lesão.

Apesar de ter perdido espaço, Lomba ainda desperta interesse no mercado. Alguns clubes da Série A monitoram sua situação, embora o Palmeiras não tenha recebido nenhuma consulta formal. Internamente, a intenção é manter jogadores considerados referências do elenco, caso de Weverton.

Se para Lomba há dúvida, para Bruno Fuchs o movimento é de conclusão. O zagueiro, emprestado pelo Atlético-MG até o fim do ano, deve estar sendo adquirido em definitivo. O Palmeiras tem cláusula de compra prevista no contrato e planeja exercê-la nos próximos dias. Caso isso se confirme, o defensor assinará vínculo por longo período e seguirá como peça importante do sistema defensivo.

Quem chega e quem sai do Palmeiras

Depois de uma janela agressiva, com 12 contratações e quase R$ 700 milhões investidos em 2025, o Verdão pretende atuar de maneira mais seletiva para 2026. A diretoria já intensifica as conversas no mercado, mas ainda não trabalha com nomes definidos para anúncios imediatos. A ordem é reforçar com precisão, priorizando posições estratégicas e atletas capazes de elevar o nível do elenco.