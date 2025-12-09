Cruzeiro x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e Corinthians começam a decidir uma vaga na final na Copa do Brasil nesta quarta-feira (10/12), às 21h30, no estádio do Mineirão. A Raposa chega para este duelo após terminar o Brasileirão em terceiro lugar e com o ânimo no alto. Já o Timão encerrou o torneio de pontos corridos apenas 13° posição e não vem de um bom momento, mas aposta todas as fichas na competição de mata-mata. O duelo de volta está marcado para o próximo domingo (14/12), na Neo Química Arena.

Como chega o Cruzeiro

Apesar da derrota dura por 3 a 0 para o Santos na última rodada do Brasileirão, o Cruzeiro chega para o confronto com a confiança lá em cima. Afinal, terminou o torneio de pontos corridos na terceira posição e sabe que o revés na Vila Belmiro foi com suplentes. Além disso, vem fazendo grande campanha na Copa do Brasil e eliminou nas quartas de final o grande rival, Atlético-MG, após duas vitórias por 2 a 0.

Leonardo Jardim vai mandar a campo seu time titular da temporada. No último domingo, os 11 iniciais não foram relacionados para a partida contra o Santos na Vila Belmiro. A principal dúvida pode ser na ponta esquerda. Luis Sinisterra é cotado a ser titular na posição, mas Keny Arroyo é uma opção do treinador. Além disso, Fagner, que pertence ao Corinthians, só poderia atuar mediante ao pagamento de uma multa da Raposa ao Timão. Algo que não deve acontecer.

Como chega o Corinthians

Já o Corinthians também não vem de um bom resultado na rodada de encerramento do Brasileirão. Jogando em casa, o time paulista ficou no empate em 1 a 1 com o Juventude e decepcionou os torcedores que foram à Neo Química Arena. Falando em Copa do Brasil, o Timão está com a moral em dia após ter eliminado o grande rival Palmeiras nas oitavas de final e por ter vencido e convencido contra o Athletico Paranaense nas quartas.

Assim como a Raposa, Dorival Júnior escalou os reservas na última partida do time no Brasileirão. Assim, o treinador tem duas dúvidas para escalar os titulares nesta quarta-feira. Rodrigo Garro e Yuri Alberto estão em recuperações de lesões, mas participaram dos treinos recentes e podem ser relacionados. O meia tem mais chances de ser titular. Em contrapartida, existe uma grande expectativa de ver Memphis Depay nos 11 iniciais.