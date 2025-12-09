Corinthians: Garro treina com os reservas e pode ficar no banco contra o Cruzeiro

Meia já está recuperado de lesão e deve ficar como opção no banco de reservas contra o Cruzeiro, no Mineirão, nesta quarta-feira

O meia Rodrigo Garro treinou entre os reservas nesta terça-feira (9) na última atividade antes do confronto contra o Cruzeiro, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, Assim, o jogador pode ficar como opção no banco de reservas no duelo desta quarta, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

No treino, o técnico Dorival Júnior esboçou o Corinthians no 4-4-2, com André Ramalho e Gustavo Henrique na zaga. Eles podem voltar a formar a dupla titular após um mês.

Por outro lado, João Pedro Tchoca e Angileri, que foram utilizados nas últimas partidas, devem ficar no banco. Já Raniele sente dores no tornozelo esquerdo e não treinou com bola. Assim, virou dúvida para o confronto.

No ataque, Dorival tem uma boa notícia. Yuri Alberto está liberado para atuar ao lado de Memphis Depay. O treinador ainda testou algumas variações, como as entradas de Vitinho, Dieguinho e Garro.

Nesta terça, a comissão técnica do Corinthians comandou um trabalho tático e também ensaiou jogadas de bola parada.