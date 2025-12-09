Corinthians define palco da final do Paulistão Feminino contra o Palmeiras

Jogo de volta da decisão ocorrerá no próximo domingo (14), às 10h, no Estádio do Canindé, casa da Portguesa

A Federação Paulista de Futebol (FPF) oficializou a escolha do estádio e divulgou os canais de transmissão. O duelo terá exibição em diversas plataformas: Globo, SporTV, HBO Max/Space, YouTube (CazeTV), Record News e UOL Play.

O Corinthians vai mandar o jogo de volta da final do Campeonato Paulista Feminino contra o Palmeiras no Estádio do Canindé, em São Paulo. A partida ocorre no próximo domingo (14), às 10h (de Brasília), e contará exclusivamente com a presença da torcida alvinegra nas arquibancadas.

Antes de optar pelo Canindé, a diretoria corintiana cogitou outras alternativas, como a Arena Pacaembu e a Neo Química Arena. A última delas, porém se torna inviável devido a um choque de datas. Isso porque, no mesmo dia, o time masculino recebe o Cruzeiro no segundo jogo pela semifinal da Copa do Brasil. Assim, a decisão foi pela casa da Portuguesa.

Desafio monumental para as Brabas

Dentro de campo, o Corinthians terá uma missão complicada. O time precisa tirar uma desvantagem considerável;. Afinal, perdeu por 5 a 1 no duelo de ida, na Arena Barueri no último domingo (7). Na ocasião, o Palmeiras construiu ampla vantagem com gols de Brena (duas vezes), Amanda Gutierres, Raíssa Bahia e Fê Palermo. O único gol corintiano saiu em lance contra de Pati Maldaner.

Para forçar a decisão estadual para as penalidades, as Brabas não têm outra alternativa a não ser um triunfo por quatro gols de diferença. Caso o a vitória seja por até três gols, o título ficará com as Palestrinas.

