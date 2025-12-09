Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians define palco da final do Paulistão Feminino contra o Palmeiras

Corinthians define palco da final do Paulistão Feminino contra o Palmeiras

Jogo de volta da decisão ocorrerá no próximo domingo (14), às 10h, no Estádio do Canindé, casa da Portguesa
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Corinthians vai mandar o jogo de volta da final do Campeonato Paulista Feminino contra o Palmeiras no Estádio do Canindé, em São Paulo. A partida ocorre no próximo domingo (14), às 10h (de Brasília), e contará exclusivamente com a presença da torcida alvinegra nas arquibancadas.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) oficializou a escolha do estádio e divulgou os canais de transmissão. O duelo terá exibição em diversas plataformas: Globo, SporTV, HBO Max/Space, YouTube (CazeTV), Record News e UOL Play.

Antes de optar pelo Canindé, a diretoria corintiana cogitou outras alternativas, como a Arena Pacaembu e a Neo Química Arena. A última delas, porém se torna inviável devido a um choque de datas. Isso porque, no mesmo dia, o time masculino recebe o Cruzeiro no segundo jogo pela semifinal da Copa do Brasil. Assim, a decisão foi pela casa da Portuguesa.

Desafio monumental para as Brabas

Dentro de campo, o Corinthians terá uma missão complicada. O time precisa tirar uma desvantagem considerável;. Afinal, perdeu por 5 a 1 no duelo de ida, na Arena Barueri no último domingo (7). Na ocasião, o Palmeiras construiu ampla vantagem com gols de Brena (duas vezes), Amanda Gutierres, Raíssa Bahia e Fê Palermo. O único gol corintiano saiu em lance contra de Pati Maldaner.

Para forçar a decisão estadual para as penalidades, as Brabas não têm outra alternativa a não ser um triunfo por quatro gols de diferença. Caso o a vitória seja por até três gols, o título ficará com as Palestrinas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar