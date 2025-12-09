Corinthians aprofunda debate sobre SAF, enquanto conselheiros divergem sobre modelos

Corinthians aprofunda debate sobre SAF, enquanto conselheiros divergem sobre modelosPropostas para mudança estatutária foram discutidas em assembleia no Parque São Jorge, mas assunto ainda encontra resistência
Em um ambiente que mesclou expectativa e forte mobilização da comunidade corintiana, o teatro do Parque São Jorge recebeu, na noite de segunda-feira (08/12), mais um capítulo do processo que pode redefinir o futuro estrutural do clube. O Corinthians, que durante anos tratou a possibilidade de se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol como um tema quase proibido, passou a encarar a pauta com mais naturalidade.
O encontro fez parte de uma série de audiências públicas programadas até fevereiro, todas voltadas à revisão do estatuto. A expectativa é que a proposta de reforma, que pode ou não incluir a SAF, seja encaminhada para votação no primeiro semestre de 2026. A reunião avançou por temas jurídicos, tributários e administrativos, oferecendo um panorama detalhado dos caminhos possíveis para o clube na esfera empresarial.
Entre os projetos apresentados, o que mais chamou atenção foi o chamado SAFiel, uma proposta que pretende colocar o torcedor no centro da operação, permitindo sua participação como acionista. Segundo seus formuladores, o plano prevê a criação da empresa Invasão Fiel S/A, responsável por gerir todas as atividades de futebol masculino, feminino e das categorias de base. O clube social ficaria totalmente apartado dessa estrutura.
A empresa funcionaria como uma holding com ações em duas categorias. Uma delas exclusiva para corintianos que sejam sócios ou membros do Fiel Torcedor, garantindo direito a voto na gestão da SAF. Outra destinada a investidores institucionais sem vínculo afetivo com o clube, porém sem prerrogativa de participação administrativa. Os defensores do modelo estimam uma captação entre R$ 1,6 bilhão e R$ 2,7 bilhões, valores que poderiam viabilizar um salto financeiro e operacional.
SAF ainda encontra resistência no Corinthians
Contudo, críticas também apareceram durante a assembleia. Parte dos conselheiros se posicionou contra o SAFiel, mencionando fragilidades e riscos ainda não totalmente esclarecidos. Em contraponto, outros grupos apresentaram alternativas que mantêm maior centralização de poder no clube.
A chapa União dos Vitalícios levou à discussão um modelo no qual a futura empresa teria 51% das ações sob controle direto do Corinthians. O que preservaria a hegemonia política do clube associativo. Nesse formato, a estrutura empresarial cuidaria do departamento de futebol, mas seguiria submetida à fiscalização do Conselho Deliberativo.
Outras sugestões também entraram na pauta, incluindo contribuições do Coletivo Democracia Corinthiana e do Família Corinthians, que propuseram modelos próprios para a reconfiguração da governança.
Assim, diante da variedade de visões, ganhou força a ideia de criar um grupo de estudos dedicado exclusivamente a avaliar as implicações da SAF. Aliás, a expectativa é reunir dados, comparações e análises capazes de sustentar uma decisão que pode marcar definitivamente o futuro do Corinthians.