Com saída de Mano Menezes, Luis Castro é o candidato favorito a assumir o comando do Grêmio

Antes da definição sobre a saída de Mano Menezes, treinador português já era tratado como opção ideal após Imortal traçar perfil / Crédito: Jogada 10

O Grêmio já realizou a reunião após o término do Brasileirão que estava programada para definir a continuidade ou desligamento do técnico Mano Menezes. A decisão de ambas as partes foi pela saída do comandante. Assim, a nova diretoria do Imortal passará a consultar o mapeamento de possíveis substitutos que fez antes mesmo de tomar posse da gestão do clube. Depois de traçar o perfil de profissional ideal, identificaram Luis Castro, ex-Botafogo, como principal candidato a assumir o comando da equipe a partir de 2026. Com a decisão de mudar o treinador, a expectativa é de que o Tricolor gaúcho formalize uma oferta nas próximas semanas. De acordo com informação do jornal “Zero Hora”, o Grêmio não iniciou qualquer conversa com o profissional português, de 63 anos, enquanto não havia comunicado sua definição pelo desligamento de Mano Menezes nesta terça-feira (09).

No momento que oficializar a investida, a nova diretoria pretende apresentar o planejamento que estruturou para o Grêmio. Além disso, escutar o plano inicial de Luis Castro na remontagem do elenco e suas escolhas com relação à formação da comissão técnica. Reformulação estrutural no Grêmio Neste último setor, o clube investiu na contratação de Daniel Gonçalves para ser o responsável pela coordenação científica. Importante ressaltar que o profissional tem experiência na função, já que a ocupava no Palmeiras. O Imortal também procura um líder para o seu Scout, que esteja alinhado ao estilo de futebol que o clube gaúcho através do seu departamento de futebol e técnico desejarão implementar. A tendência é de que o Tricolor gaúcho tente acertar a chegada de alguns jogadores badalados, como o goleiro Weverton e o meio-campista Raphael Veiga, ambos do Palmeiras. O arqueiro é visto como a peça ideal para conduzir o vestiário que estará em reconstrução. Além de ajudar na adaptação de reforços da segunda janela de transferências de 2025.