Clubes ingleses têm interesse em contratar Vitinho, do Botafogo

Lateral-direito tem melhor temporada da carreira, sendo recordista de jogos pelo Alvinegro e ainda foi convocado para Seleção

Vitinho atuou pelo Burnley, atual penúltimo colocado, entre 2022 e 2024, antes de se juntar ao Botafogo e ser fundamental nas conquistas do Brasileiro e da Libertadores. Muito por conta disso, é muito difícil que o clube se desfaça do atleta. A não ser que a quantia seja “irrecusável”.

Destaque da temporada pelo Botafogo , Vitinho despertou o interesse de clubes ingleses: Burnley, seu ex-clube, e também do Everton. De acordo com a informação do tabloide inglês ‘The Sun’, os clubes desejam contratar o jogador já na próxima janela de trasnferências.

Do outro lado, o Everton busca acertar a posição. Afinal, Seamus Coleman, de 37 anos, tem mais seis meses de contrato, enquanto Nathan Patterson sofre com lesões durante a temporada. Além disso, Jake O’Brien e Tim Iroegbunam já atuaram improvisado na posição.

Vitinho jogou 36 das 38 rodadas do Brasileirão. As únicas duas ausências do lateral na competição foram contra o Vasco, na 32ª rodada, porque estava voltando de compromisso na Seleção Brasileira. Além disso, ele ficou fora diante do Cruzeiro, por suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. Ao longo do ano, ele teve participações em seis gols.

Vitinho saiu do Burnley e foi para o Botafogo por € 8 milhões fixos mais € 2 milhões em bônus, totalizando cerca de R$ 61,5 milhões na cotação da época. Por fim, ele tem contrato até agosto de 2029.