Club Brugge x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 6ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26 / Crédito: Jogada 10

O líder da Champions volta a campo nesta quarta-feira (9). Club Brugge e Arsenal se enfrentam às 17h (de Brasília), no Jan Breydelstadion, na Bélgica, em partida válida pela 6ª rodada da fase de liga da maior competição de clubes do futebol europeu. Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

LEIA MAIS: Bayern vence Sporting de virada e segue na briga pela liderança da Champions Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na HBO Max (streaming). Como chega o Club Brugge O Club Brugge não atravessa uma boa fase na temporada e vem de uma derrota por 3 a 2 para o Sint-Truiden, fora de casa, pelo Campeonato Belga. Além disso, após vencer na estreia na fase de liga da Champions, o time vem de quatro partidas sem vitória, com três derrotas e um empate. Assim, os belgas estão somente na 27ª posição, fora da zona de classificação para os playoffs das oitavas de final. Contudo, a boa notícia para o time belga é que o técnico Ivan Leko pode ter os retornos de Ludovit Reis e Lyynt Audoor.

Como chega o Arsenal Por outro lado, o Arsenal é o único time nesta edição da Champions com 100% de aproveitamento e vem de uma vitória importante por 3 a 1 sobre o Bayern de Munique, em Londres. Líder isolado, os Gunners abriram a rodada com 15 pontos em cinco jogos. Além disso, o Arsenal também é o líder isolado da Premier League, com dois pontos de vantagem para o Manchester City, segundo colocado. Mesmo assim, a equipe vem de uma derrota por 2 a 1 para o Aston Villa, fora de casa, que diminuiu a ‘gordura’ na ponta da tabela. Para o duelo na Bélgica, o técnico Mikel Arteta ainda não poderá contar com o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, que segue no departamento médico. Ao mesmo tempo, o lateral-esquerdo Calafiori também está fora por lesão.