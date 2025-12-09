Caso de apostas: Justiça turca ordena prisão preventiva de 11 jogadores das principais divisões

Caso de apostas: Justiça turca ordena prisão preventiva de 11 jogadores das principais divisõesAutoridades promovem "limpa" a fim de interromper a extensão de um esquema que compromete a credibilidade de toda estrutura esportiva nacional
A turbulência que já rondava os bastidores do futebol turco ganhou seu capítulo mais tenso nessa segunda-feira (08), após a Justiça de Istambul determinar a prisão preventiva de 11 jogadores das duas principais divisões do país. Divulgada na imprensa local, a decisão expôs de forma ainda mais direta a extensão de um esquema de apostas ilegais que compromete a credibilidade de toda a estrutura esportiva nacional.
A ordem judicial alcançou nove atletas acusados de apostar em partidas envolvendo as próprias equipes. Entre os investigados da elite do campeonato aparecem nomes como Metehan Baltaci, zagueiro do Galatasaray, e Alassane Ndao, ponta senegalês do Konyaspor.
Mert Hakan Yandas, meio-campista do Fenerbahçe, aparece na lista como responsável por realizar apostas por intermédio de terceiros. Além do trio, magistrados também autorizaram a detenção de outros nove suspeitos, entre eles presidentes de dois clubes da terceira divisão — citados por manipulação durante a temporada 2023-2024.
Investigação da Justiça turca
As apurações ganharam força depois de uma operação realizada na semana passada, quando cerca de 40 pessoas acabaram presas por determinação da promotoria de Istambul. O caso havia escalado desde o início de novembro, quando seis árbitros e o presidente do Eyüspor, integrante da primeira divisão, também foram levados à prisão.
A partir dessas prisões iniciais, as autoridades aprofundaram diligências e ampliaram o número de envolvidos. Em contrapartida, cerca de 19 suspeitos receberam liberação sob supervisão judicial, incluindo quatro jogadores da Süper Lig. Esses atletas terão, porém, que seguir determinações enquanto o processo avança.
Com as investigações em curso, as etapas já divulgadas indicam que o Ministério Público tenta mapear sobretudo a possível existência de uma rede organizada de manipulação.
Medidas da TFF
A Federação Turca de Futebol (TFF) já vinha adotando medidas internas antes mesmo da decisão desta semana. A entidade demitiu aproximadamente 150 árbitros no mês passado, sob a justificativa de que eles teriam apostado ativamente em partidas.
Os movimentos da TFF indicam para urgência em “limpar” o ambiente competitivo e, por isso, aplicou suspensões de até 12 meses a 25 jogadores da primeira divisão. Além disso, penalizou quase mil atletas de ligas inferiores pelo mesmo motivo.