Caso de apostas: Justiça turca ordena prisão preventiva de 11 jogadores das principais divisões

Autoridades promovem "limpa" a fim de interromper a extensão de um esquema que compromete a credibilidade de toda estrutura esportiva nacional / Crédito: Jogada 10

A turbulência que já rondava os bastidores do futebol turco ganhou seu capítulo mais tenso nessa segunda-feira (08), após a Justiça de Istambul determinar a prisão preventiva de 11 jogadores das duas principais divisões do país. Divulgada na imprensa local, a decisão expôs de forma ainda mais direta a extensão de um esquema de apostas ilegais que compromete a credibilidade de toda a estrutura esportiva nacional.

A ordem judicial alcançou nove atletas acusados de apostar em partidas envolvendo as próprias equipes. Entre os investigados da elite do campeonato aparecem nomes como Metehan Baltaci, zagueiro do Galatasaray, e Alassane Ndao, ponta senegalês do Konyaspor. Mert Hakan Yandas, meio-campista do Fenerbahçe, aparece na lista como responsável por realizar apostas por intermédio de terceiros. Além do trio, magistrados também autorizaram a detenção de outros nove suspeitos, entre eles presidentes de dois clubes da terceira divisão — citados por manipulação durante a temporada 2023-2024. Investigação da Justiça turca As apurações ganharam força depois de uma operação realizada na semana passada, quando cerca de 40 pessoas acabaram presas por determinação da promotoria de Istambul. O caso havia escalado desde o início de novembro, quando seis árbitros e o presidente do Eyüspor, integrante da primeira divisão, também foram levados à prisão.

A partir dessas prisões iniciais, as autoridades aprofundaram diligências e ampliaram o número de envolvidos. Em contrapartida, cerca de 19 suspeitos receberam liberação sob supervisão judicial, incluindo quatro jogadores da Süper Lig. Esses atletas terão, porém, que seguir determinações enquanto o processo avança. Com as investigações em curso, as etapas já divulgadas indicam que o Ministério Público tenta mapear sobretudo a possível existência de uma rede organizada de manipulação.