Carrascal entra na mira de clube francês, e Flamengo aguarda propostas

Carrascal entra na mira de clube francês, e Flamengo aguarda propostasOlympique de Marselha prepara investida pelo atacante colombiano
Campeão da Libertadores e Brasileirão, o Flamengo terá dificuldades para segurar seus principais destaques para a próxima temporada. Afinal, a expectativa é que cheguem propostas na próxima janela de transferência, em janeiro, por causa da valorização. Entre possíveis jogadores na mira do exterior está o atacante Jorge Carrascal, que se tornou alvo do Olympique de Marselha, da França.
O clube francês está disposto a investir na contratação do atacante colombiano, de acordo com o “UOL”. O técnico Roberto De Zerbi, aliás, é fã do jogador e já autorizou a diretoria a iniciar conversas com o Flamengo. Contudo, o Rubro-Negro não deseja se desfazer do atleta e, por isso, pode dificultar a saída pedindo valores consideráveis pelo negócio.
Para negociar Carrascal, o Flamengo deseja receber algo em torno de 19 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões). Contratado neste ano por cerca de R$ 80 milhões junto ao Dínamo de Moscou, da Rússia, o atacante se tornou peça importante no time comandado pelo técnico Filipe Luís. Ele se firmou entre os titulares na reta final.
Carrascal, de 27 anos, tem contrato até junho de 2029. O atacante colombiano soma 21 jogos, três gols e cinco assistências, além dos títulos do Brasileirão e Libertadores. O jogador, agora, pode aumentar a galeria de conquistas com o Manto Sagrado com a Copa Intercontinental. O Rubro-Negro enfrenta o Cruz Azul, do México, quarta-feira (10), e pode enfrentar Pyramids, do Egito, dia 14, e PSG, da França, em 17.
