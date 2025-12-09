Carrascal entra na mira de clube francês, e Flamengo aguarda propostas

Campeão da Libertadores e Brasileirão, o Flamengo terá dificuldades para segurar seus principais destaques para a próxima temporada. Afinal, a expectativa é que cheguem propostas na próxima janela de transferência, em janeiro, por causa da valorização. Entre possíveis jogadores na mira do exterior está o atacante Jorge Carrascal, que se tornou alvo do Olympique de Marselha, da França.

O clube francês está disposto a investir na contratação do atacante colombiano, de acordo com o “UOL”. O técnico Roberto De Zerbi, aliás, é fã do jogador e já autorizou a diretoria a iniciar conversas com o Flamengo. Contudo, o Rubro-Negro não deseja se desfazer do atleta e, por isso, pode dificultar a saída pedindo valores consideráveis pelo negócio.