Botafogo tenta estender empréstimo de Cuiabano; entenda

Ainda existe a possibilidade de Cuiabano permanecer no Botafogo. Afinal, a diretoria alvinegra estuda a possibilidade de estender o empréstimo do lateral-esquerdo, que termina no fim de 2025, de acordo com o “ge”. Com isso, o jogador retornaria ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Ele, aliás, chegou a dar volta olímpica e recebeu carinho dos companheiros após vitória sobre o Fortaleza, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

O Botafogo vai conversar com o Nottingham Forest e entender a situação do elenco do time inglês, que tem como dono o bilionário grego Evangelos Marinakis. O desejo é tentar convencer os ingleses a deixar o jogador mais tempo no Glorioso. Ao que tudo indica até o fim de 2026. Ou seja, mais um ano de empréstimo.