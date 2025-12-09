Botafogo tenta estender empréstimo de Cuiabano; entenda

Botafogo tenta estender empréstimo de Cuiabano; entendaAlvinegro vai tentar manter lateral-esquerdo para temporada 2026, mas precisa convencer Nottingham Forest, da Inglaterra
Ainda existe a possibilidade de Cuiabano permanecer no Botafogo. Afinal, a diretoria alvinegra estuda a possibilidade de estender o empréstimo do lateral-esquerdo, que termina no fim de 2025, de acordo com o “ge”. Com isso, o jogador retornaria ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Ele, aliás, chegou a dar volta olímpica e recebeu carinho dos companheiros após vitória sobre o Fortaleza, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.
O Botafogo vai conversar com o Nottingham Forest e entender a situação do elenco do time inglês, que tem como dono o bilionário grego Evangelos Marinakis. O desejo é tentar convencer os ingleses a deixar o jogador mais tempo no Glorioso. Ao que tudo indica até o fim de 2026. Ou seja, mais um ano de empréstimo.
No entanto, o desejo de Cuiabano também é outro fator importante para permanência. O camisa 6, aliás, busca trilhar um caminho na Europa e chegou até se despedir dos funcionários do clube carioca.
Ao todo, Cuiabano disputou 47 jogos pelo Botafogo, com seis gols marcados. Foram 11 participações em gols na temporada. Ele se consolidou como alternativa de Davide Ancelotti e correspondeu em campo mesmo não sendo titular absoluto. Caso fique, será um grande “reforço” para o Glorioso.
