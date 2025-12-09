Botafogo inscreve Montoro e Barrera na Copinha de 2026

Montoro foi uma das principais contratações do Botafogo para a temporada. Afinal, a joia argentina custou 9 milhões de dólares (cerca de R$ 50 milhões) junto ao Vélez Sarsfield, da Argentina. O jogador assinou contrato até o fim de 2029. Em sua primeira temporada, disputou 23 jogos, quatro gols e três assistências.

Já Barrera, por sua vez, também chegou no meio do ano, mas sofreu com lesões e demorou a receber oportunidades. O Alvinegro pagou 4 milhões de dólares (R$ 22,2 milhões) junto ao Junior Barranquilla, da Colômbia. O atacante colombiano disputou seis jogos e marcou um gol. Ele, aliás, teve um gol anulado na vitória sobre o Fortaleza por 4 a 2, pela última rodada do Brasileirão.

Apesar de receberam sequência no time profissional, a dupla gringa ainda é bem jovem. Afinal, Montoro tem 18 anos, enquanto Barrera tem 19. Portanto, eles tem idade para disputar a Copinha. Eles, aliás, disputaram a Copa do Mundo Sub-20. O meia argentino, inclusive, sofreu uma grave lesão na clavícula, que o tirou dos gramados por dois meses.

Além disso, a lista tem outros jogadores em transição para o profissional. Entre eles: os goleiros Cristhian Loor e Rhyan Luca, o lateral Gabriel Abdias, o zagueiro Marquinhos, o meia Cauã Zappelini e o atacante Kauan Toledo.

Veja os inscritos do Botafogo na Copinha: