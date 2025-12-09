Botafogo é condenado a pagar quantia milionária por Almada

Alvinegro perde ação movida contra Atlanta United por não pagamento pelo argentino e corre risco de transferban; entenda o caso / Crédito: Jogada 10

O Botafogo perdeu a ação movida contra o Atlanta United, da MLS, na Fifa. Assim, o clube terá que pagar 21 milhões de dólares (R$ 114 milhões na cotação atual) aos norte-americanos pela contratação do meia Thiago Almada. O ex-clube entrou com um processo em novembro de 2024. A decisão sobre o tema saiu nesta terça-feira (9). O Atlanta, afinal, entrou em ação contra o Botagogo por conta do não pagamento das duas primeiras parcelas do acordo, que deveriam ter sido quitadas em julho e setembro do ano passado. As duas primeiras seriam de US$ 3 milhões (R$ 16,7 milhões), e a maioria seria de US$ 2 milhões (R$ 11 milhões).

Na decisão, a Fifa exigiu o pagamento integral da compra de Almada. Em fevereiro, o Botafogo contestou o pagamento da totalidade e pediu que apenas seis milhões de dólares, valor das duas primeiras parcelas que estavam pendentes. O Tribunal da Fifa, entretanto, discordou do posicionamento do clube. Almada defendeu o time carioca entre agosto e dezembro de 2024, sendo campeão da Libertadores e do Brasileirão. Depois, foi para o Lyon, que faz parte da rede multi-clubes de John Textor, até ir para o Atlético de Madrid. Em nota, o Botafogo, portanto, informou que continuará adotando todas as medidas legais cabíveis no caso. Caso não efetue o pagamento, o clube carioca, assim, corre risco de transferban. Nota do Botafogo sobre “caso Almada” “O Botafogo, representado pelo escritório de advocacia Bichara e Motta Advogados, recebeu nesta terça-feira (09/12) a decisão arbitral proferida pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), que condena o Clube ao pagamento da integralidade dos valores envolvidos na transferência do jogador Thiago Almada, junto ao Atlanta United, dos Estados Unidos.