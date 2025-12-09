Botafogo é condenado a pagar quantia milionária por Almada

Botafogo é condenado a pagar quantia milionária por AlmadaAlvinegro perde ação movida contra Atlanta United por não pagamento pelo argentino e corre risco de transferban; entenda o caso
O Botafogo perdeu a ação movida contra o Atlanta United, da MLS, na Fifa. Assim, o clube terá que pagar 21 milhões de dólares (R$ 114 milhões na cotação atual) aos norte-americanos pela contratação do meia Thiago Almada. O ex-clube entrou com um processo em novembro de 2024. A decisão sobre o tema saiu nesta terça-feira (9).
O Atlanta, afinal, entrou em ação contra o Botagogo por conta do não pagamento das duas primeiras parcelas do acordo, que deveriam ter sido quitadas em julho e setembro do ano passado. As duas primeiras seriam de US$ 3 milhões (R$ 16,7 milhões), e a maioria seria de US$ 2 milhões (R$ 11 milhões).
Na decisão, a Fifa exigiu o pagamento integral da compra de Almada. Em fevereiro, o Botafogo contestou o pagamento da totalidade e pediu que apenas seis milhões de dólares, valor das duas primeiras parcelas que estavam pendentes. O Tribunal da Fifa, entretanto, discordou do posicionamento do clube.
Almada defendeu o time carioca entre agosto e dezembro de 2024, sendo campeão da Libertadores e do Brasileirão. Depois, foi para o Lyon, que faz parte da rede multi-clubes de John Textor, até ir para o Atlético de Madrid.
Em nota, o Botafogo, portanto, informou que continuará adotando todas as medidas legais cabíveis no caso. Caso não efetue o pagamento, o clube carioca, assim, corre risco de transferban.
Nota do Botafogo sobre “caso Almada”
“O Botafogo, representado pelo escritório de advocacia Bichara e Motta Advogados, recebeu nesta terça-feira (09/12) a decisão arbitral proferida pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), que condena o Clube ao pagamento da integralidade dos valores envolvidos na transferência do jogador Thiago Almada, junto ao Atlanta United, dos Estados Unidos.
Mantendo seu compromisso de transparência com seus torcedores, o Clube informa que continuará adotando todas as medidas legais cabíveis no caso.
Cabe destacar que John Textor, acionista majoritário da SAF Botafogo, apresentou propostas de financiamento aos demais sócios da Eagle Football Holdings para cobrir o pagamento de todas as pendências existentes do Botafogo junto à FIFA, bem como o orçamento para contratações de jogadores na janela de transferências de janeiro e para o restante da temporada de 2026. Textor possui recursos totalmente garantidos para esses itens e espera obter a cooperação e a aprovação desses orçamentos por parte de um conselho da Eagle amistoso e cooperativo.”