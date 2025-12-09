Bayern x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo pela Champions, bávaros favoritos. Em 15 jogos contra qualquer time português em casa pela Champions, ganhou 13 e empatou dois / Crédito: Jogada 10

Bayern e Sporting se enfrentam nesta terça-feira, 9/12, pela sexta rodada da fase de liga da Champions. A partida começa às 14h45 (de Brasília), na casa dos alemães, a Allianz Arena. Parada dura para os portugueses. Afinal, nas quatro vezes em que se enfrentaram nesta competição, o Bayern venceu três e empatou uma. Aliás, quando enfrentou algum time português em casa na Champions, o gigante alemão soma 13 vitórias e dois empates. Os bávaros perderam na rodada passada para o Arsenal por 3 a 1, fora de casa. Este resultado acabou com a campanha 100% do time de Kane & Cia na Liga dos Campeões. Mas, como têm 12 pontos, ocupam o terceiro lugar. Já os portugueses fizeram 3 a 0 no Brugge e somam dez pontos, em oitavo lugar. Assim, quem vencer se manterá no G-8, grupo das equipes que se classificam automaticamente às oitavas de final ao fim das oito rodadas da fase de liga. Vale lembrar que as equipes que terminarem do 9º ao 24º lugar terão de disputar um playoff. As que ficarem nas últimas posições (25º a 36º lugares) estarão eliminadas.

Onde assistir Os canais TNT e HBO Max transmitem a partir das 14h45 (de Brasília). Como chega o Bayern Do lado do Bayern, o treinador Vincent Kompany é otimista. Ele acredita que o time tem todas as condições de vencer e seguir buscando os primeiros lugares. “Acredito que o essencial é atingirmos o nosso melhor nível. Se conseguirmos isso, também será difícil para o Sporting, apesar de terem qualidade.” Em relação ao time que vem sendo escalado sistematicamente como titular, Kompany só não terá o colombiano Luis Díaz. O atacante cumpre suspensão. No mais, força máxima.

Como chega o Sporting Não bastasse todo o poderio do Bayern, o Sporting ainda vai ter de jogar sem seus três principais jogadores: Pedro Gonçalves, Trincão e Quenda. Todos machucados. Quer mais? Outros dois titulares, Geny Catamo e Vagiannidis, são dúvidas. Assim, o treinador Rui Borges coça a cabeça e faz tremendo mistério sobre qual escalação — certamente bem defensiva — irá optar. O técnico sportinguista disse que o Sporting terá à frente um de seus maiores desafios dos últimos anos: “A dificuldade é imensa. Vamos jogar contra a melhor equipa da Europa. Deve ser das melhores equipas não só desta época, mas dos últimos 10 anos. O que posso dizer é que tentaremos fazer o nosso melhor.”