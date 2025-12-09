Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bayern vence Sporting de virada e segue na briga pela liderança da Champions

Alemães garantem vitória em Munique, mantêm pressão sobre o Arsenal e empurram Sporting para fora da zona de classificação direta às oitavas
O Bayern levou um susto, mas virou para cima do Sporting e venceu por 3 a 1 nesta terça-feira (9), na Allianz Arena, em Munique, pela 6ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26. O time português saiu na frente após um gol contra de Kimmich, porém, os alemães reagiram e buscaram a vitória com gols de Gnabry, Lennart Karl e Tah.

Com o resultado, o Bayern se recupera da derrota para o Arsenal na rodada anterior e chega aos mesmos 15 pontos do líder, que segue com 100% de aproveitamento e ainda vai entrar em campo nesta 6ª rodada. Em caso de vitória sobre o Club Brugge, na Bélgica, os ingleses podem voltar a abrir três pontos de vantagem.

Já o Sporting, que sofreu a virada e acumulou a segunda derrota na competição, começou a 6ª rodada em 9º lugar com 10 pontos. A equipe saiu da zona de classificação direta para as oitavas de final e ainda pode perder posições ao fim dos outros jogos.

O jogo

O Bayern dominou o primeiro tempo, com mais posse de bola e acumulando chances claras. Logo aos quatro minutos, Gnabry avançou pela esquerda e cruzou para a área. Lennart Karl aproveitou a sobra e marcou, mas o lance foi anulado por impedimento no início da jogada. A pressão continuou com novas oportunidades para Karl, Gnabry e Harry Kane, que ainda acertou a trave. Mesmo com o volume ofensivo, o time alemão não conseguiu transformar as chances em gol e as equipes foram para o intervalo com o placar zerado.

Já na segunda etapa, o Sporting surpreendeu e abriu o placar logo aos oito minutos com gol contra de Kimmich. O volante alemão tentou cortar um cruzamento da esquerda e desviou a bola contra a própria rede. No entanto, o Bayern buscou a virada em um intervalo de quatro minutos. Após cobrança de escanteio de Olise, Gnabry apareceu livre na segunda trave e empatou a partida aos 19 minutos. Aos 23, Laimer cruzou para Lennart Karl e o jovem meia colocou os alemães em vantagem. Por fim, em jogada ensaiada, Gnabry desviou para o zagueiro Tah empurrar para o fundo da rede na marca do pênalti aos 31 minutos.

