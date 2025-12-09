Atlético recebe proposta do River Plate e deve formalizar primeira saída no elenco

Fora dos planos de Jorge Sampaoli, Fausto Vera recebeu oferta dos Millonarios, que deseja o empréstimo do jogador argentino

A primeira mudança no elenco do Atlético para 2026 está próxima de ocorrer. Afinal, o Galo recebeu uma oferta do River Plate pelo volante Fausto Vera. O clube argentino deseja um empréstimo, enquanto os mineiros tentam negociá-lo de forma definitiva.

O jogador está fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli para a próxima temporada. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o volante não ficou nem no banco de reservas, por opção técnica do comandante argentino.

De acordo com o jornalista César Luis Merlo, o River Plate apareceu como interessado na contratação de Fausto Vera. O Atlético recebeu a proposta nesta terça-feira (9).

Fausto Vera foi indicado pelo ex-técnico Diego Milito e chegou ao Galo em 2024. O clube pagou 4,5 milhões de dólares (R$ 24,7 milhões) ao Corinthians. No entanto, perdeu espaço com Cuca. Agora, já sob a batuta de Sampaoli, chegou a recuperar a condição de titular, mas novamente saiu dos planos do treinador.

No total, o volante disputou 59 partidas pelo Atlético, com três gols marcados.