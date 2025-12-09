Atacante inglês acaba preso por confusão com torcedor após pedido por selfie; vídeo

Episódio ocorreu em um bar no centro de Londres e terminou com registros do momento em agentes retiram o jogador, algemado, do local

O atacante inglês Ivan Toney acabou detido na madrugada do último sábado após confusão em um bar movimentado de Soho, no centro de Londres, envolvendo um torcedor. Registrada em vídeos, o momento da apreensão do jogador do Al-Ahli no 100 Wardour St algemado se tornou uma das publicações mais vistas da mídia europeia nas últimas horas.

Toney deixou o local algemado e cercado por agentes, que contaram com auxílio de seguranças para controlar o tumulto criado no local. Relatos de testemunhas indicam que a briga começou quando um torcedor se aproximou do atleta para tirar uma selfie e o segurou pelo pescoço.

Ainda segundo relatos, o atacante ficou assustado e reagiu instantaneamente com uma cabeçada, mobilizando os seguranças locais. O tumulto só foi controlado a partir da chegada dos agentes, que levaram Toney, algemado, para fora da casa noturna. Já o torcedor teria deixado o ambiente com muito sangue escorrendo pelo nariz.