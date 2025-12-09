Aos 45 anos, Fábio repete feito histórico no Brasileirão 2025 pelo Fluminense

Ídolo da torcida tricolor, goleiro atua em 38 rodadas do Campeonato Brasileiro e vai entrando na história do futebol mundial / Crédito: Jogada 10

Mesmo aos 45 anos, o goleiro Fábio segue quebrando recordes em sua carreira. Ao término do Campeonato Brasileiro 2025, o arqueiro entrou novamente para seleta lista de jogadores que atuaram nas 38 rodadas da competição nacional. Ele foi fundamental em determinados jogos do Fluminense e vai se tornando cada vez mais ídolo do clube carioca. Não foi a primeira vez que o goleiro conseguiu o feito. Em 2022, primeiro ano pelo Fluminense, e em 2008, quando estava no Cruzeiro, Fábio também teve o prazer de atingir a marca. Pelo Tricolor, Dario Conca, em 2010, Gustavo Scarpa, 2017, e Cano, em 2022, também já atuaram em todas as partidas.