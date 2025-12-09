Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aos 45 anos, Fábio repete feito histórico no Brasileirão 2025 pelo Fluminense

Aos 45 anos, Fábio repete feito histórico no Brasileirão 2025 pelo Fluminense

Ídolo da torcida tricolor, goleiro atua em 38 rodadas do Campeonato Brasileiro e vai entrando na história do futebol mundial
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Mesmo aos 45 anos, o goleiro Fábio segue quebrando recordes em sua carreira. Ao término do Campeonato Brasileiro 2025, o arqueiro entrou novamente para seleta lista de jogadores que atuaram nas 38 rodadas da competição nacional. Ele foi fundamental em determinados jogos do Fluminense e vai se tornando cada vez mais ídolo do clube carioca.

Não foi a primeira vez que o goleiro conseguiu o feito. Em 2022, primeiro ano pelo Fluminense, e em 2008, quando estava no Cruzeiro, Fábio também teve o prazer de atingir a marca. Pelo Tricolor, Dario Conca, em 2010, Gustavo Scarpa, 2017, e Cano, em 2022, também já atuaram em todas as partidas.

Na temporada, o camisa 1 entrou em campo já 72 vezes. Este, portanto, é o ano com mais jogos na carreira do goleiro que completou 45 anos em setembro. Seu vínculo vai até o final de 2026. Além disso, o goleiro já se tornou o jogador com mais partidas oficias da história do futebol. No Fluminense, o veterano conquistou Carioca, Copa Libertadores e Recopa Sul-Americana.

Até o fim da temporada, Fábio, aliás, pode atuar em mais quatro partidas caso o Flu cheue à final da Copa do Brasil. Na quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), a equipe encara o Vasco pelo primeiro jogo da semifinal do torneio, no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar