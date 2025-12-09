Andreas eleva o tom e vê competição acirrada pela coroa mundial da Kings League

Destaque do título mundial em 2025, meia reconhece favoritismo da Seleção, mas prevê competição mais equilibrada e rivais sedentos por revanche / Crédito: Jogada 10

Com a aproximação da Kings League Nations, a Seleção Brasileira volta ao centro das atenções. Atual campeã do torneio, o Brasil chega pressionado a repetir a campanha que encantou a Itália no ano passado. Um dos grandes nomes daquela conquista, o meia Andreas falou sobre o novo desafio e fez um balanço sincero do momento da equipe, destacando o peso do favoritismo e o nível crescente das seleções participantes. Protagonista decisivo na campanha de 2025, Andreas trouxe lucidez ao analisar o cenário que aguarda o Brasil. Para ele, o time que agora será comandado por Dudu, da Furia, ainda é candidato natural ao título, mas enfrentará um ambiente de disputa muito mais complexo.

“Acho que tudo que o Brasil vai, relacionado com futebol, vai competir. A gente é favorito e a gente sabe disso, mas cada vez fica mais difícil, porque é um processo natural. Todos os clubes vão evoluindo. E eu acho que isso vai acontecer na seleção também”, afirmou o meia, em coletiva de imprensa. Andreas também destacou que o título de 2025 mexeu com os adversários e que o Brasil deve se preparar para enfrentar seleções mais agressivas e motivadas. “Todo mundo quer ganhar, a Espanha ficou mordida porque eles eram os favoritos e acabaram saindo um pouco mais cedo. E eu tenho certeza que Espanha, México, Itália, e vai ter outras surpresas, como foi a Turquia no primeiro Mundial. Então a responsabilidade aumenta e a atividade aumenta também”, completou. Quando começa a Kings League Nations A edição 2026 da Kings Cup World Nations será disputada em território brasileiro. A fase de grupos terá sede em Guarulhos, na Trident Arena, enquanto a grande final acontece no Allianz Parque, no dia 17 de janeiro.