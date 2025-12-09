Alvo do Botafogo, Lucas Villalba despista sobre futuro em 2026

Alvo do Botafogo, Lucas Villalba despista sobre futuro em 2026Alvinegro formalizou uma proposta para contratar o atacante do Nacional-URU, de 24 anos. Clube mexicano também tem interesse
Alvo do Botafogo para a temporada 2026, Lucas Villalba ainda não tem futuro definido. Em entrevista na última segunda-feira (8), o atacante do Nacional-URU despistou sobre os próximos passos na carreira. O Glorioso, aliás, já formalizou uma proposta ao clube uruguaio nos últimos dias.
“Não tenho muita ideia, escuto os rumores, sei mais ou menos que pode existir um caminho, mas deixo para o meu empresário. Estou em outra etapa, focado em outras coisas no momento, em estar bem fisicamente, e em fazer em 2026 um lindo ano onde quer que eu jogue. É o que me preocupa agora”, afirmou Villalba à DSports.
Dirigente do Nacional (URU), Alex Saúl confirmou que o clube recebeu uma proposta do Botafogo pelo atacante Lucas Villalba, de 24 anos. Além do Alvinegro, um clube mexicano também tem interesse, mas não apresentou oferta.
Lucas Villalba, de 24 anos, atua como ponta direita. O jogador se encaixa na característica buscada pela comissão técnica de Davide Ancelotti para a próxima temporada, com estatura alta e velocidade para correr pelos lados.
Revelado pelo Tacuarembó, Lucas Villalba também teve passagem pela base do Boston River antes de chegar ao Montevideo City Torque. O jovem, aliás, se destacou e chamou a atenção. Desde janeiro deste ano, atua pelo Nacional. Na atual temporada, soma 43 jogos, quatro gols e nove assistências.