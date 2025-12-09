Alvo do Botafogo, Lucas Villalba despista sobre futuro em 2026

Alvo do Botafogo para a temporada 2026, Lucas Villalba ainda não tem futuro definido. Em entrevista na última segunda-feira (8), o atacante do Nacional-URU despistou sobre os próximos passos na carreira. O Glorioso, aliás, já formalizou uma proposta ao clube uruguaio nos últimos dias.

“Não tenho muita ideia, escuto os rumores, sei mais ou menos que pode existir um caminho, mas deixo para o meu empresário. Estou em outra etapa, focado em outras coisas no momento, em estar bem fisicamente, e em fazer em 2026 um lindo ano onde quer que eu jogue. É o que me preocupa agora”, afirmou Villalba à DSports.