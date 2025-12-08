United goleia lanterna Wolves e encosta no G-5 da Premier League

United goleia lanterna Wolves e encosta no G-5 da Premier LeagueBruno Fernandes brilha com dois gols e uma assistência, e Red Devils chegam ao terceiro jogo sem perder, enquanto Wolves segue afundado
O Manchester United goleou o Wolverhampton por 4 a 1 nesta segunda-feira (8), no encerramento da 15ª rodada da Premier League 2025/26. Em momentos bem distintos na temporada, o United dominou o lanterna no Molineux Stadium e garantiu a vitória com uma grande atuação de Bruno Fernandes. O português marcou dois gols, deu assistência para Mason Mount, enquanto Mbeumo também deixou o dele. Já Bellegarde anotou o de honra para os donos da casa.
Com o resultado, o Manchester United subiu para a 6ª posição, com os mesmos 25 pontos do Chelsea, 5º colocado, que abre a zona de classificação para as próximas competições europeias. Além disso, os Red Devils chegaram ao terceiro jogo consecutivo de invencibilidade na Premier League.
Por outro lado, o Wolverhampton segue em situação muito delicada. O time é o lanterna da Premier League com somente dois pontos em 15 jogos e ainda não venceu na competição. Ao mesmo tempo, a derrota nesta segunda-feira foi a oitava consecutiva na competição.
O jogo
O Manchester United começou pressionando o Wolverhampton fora de casa e criou boas chances, mas parou no goleiro Johnstone até que Bruno Fernandes abriu o placar aos 25 minutos, após jogada iniciada por Casemiro e Matheus Cunha. Depois do gol, o Wolverhampton passou a ter mais posse e, insistindo em cruzamentos, chegou ao empate nos acréscimos, quando Wolfe encontrou Bellegarde livre na área para marcar.
Na volta do intervalo, o cenário foi parecido. O United pressionou logo no início e Mbeumo anotou o segundo dos visitantes em jogada que teve a participação de Matheus Cunha. O Wolves tentou reagir, mas tudo ficou mais complicado aos 16 minutos, quando Bruno Fernandes deu belo lançamento para Mason Mount ampliar. Por fim, o árbitro assinalou pênalti após toque no braço de Mosquera em finalização de Bruno Fernandes aos 36. O português converteu a cobrança e confirmou a vitória por 4 a 1.
Jogos da 15ª Rodada da Premier League
Sábado (6/12)
Aston Villa 2×1 Arsenal
Everton 3×0 Nottingham Forest
Newcastle 2×1 Burnley
Manchester City 3×0 Sunderland
Tottenham 2×0 Brentford
Bournemouth 0x0 Chelsea
Leeds 3×3 Liverpool
Domingo (7/12)
Brighton 1×1 West Ham
Fulham 1×2 Crystal Palace
Wolverhampton 1×4 Manchester United
