United goleia lanterna Wolves e encosta no G-5 da Premier League

Bruno Fernandes brilha com dois gols e uma assistência, e Red Devils chegam ao terceiro jogo sem perder, enquanto Wolves segue afundado

O Manchester United goleou o Wolverhampton por 4 a 1 nesta segunda-feira (8), no encerramento da 15ª rodada da Premier League 2025/26. Em momentos bem distintos na temporada, o United dominou o lanterna no Molineux Stadium e garantiu a vitória com uma grande atuação de Bruno Fernandes. O português marcou dois gols, deu assistência para Mason Mount, enquanto Mbeumo também deixou o dele. Já Bellegarde anotou o de honra para os donos da casa. LEIA MAIS: Slot afasta Salah e admite clima pesado antes do duelo contra Inter de Milão

Com o resultado, o Manchester United subiu para a 6ª posição, com os mesmos 25 pontos do Chelsea, 5º colocado, que abre a zona de classificação para as próximas competições europeias. Além disso, os Red Devils chegaram ao terceiro jogo consecutivo de invencibilidade na Premier League. Por outro lado, o Wolverhampton segue em situação muito delicada. O time é o lanterna da Premier League com somente dois pontos em 15 jogos e ainda não venceu na competição. Ao mesmo tempo, a derrota nesta segunda-feira foi a oitava consecutiva na competição.