Treino mental e saltos em casa: os segredos de Danilo, herói do tetra do Flamengo

“Ele me estimula: ‘duvido que você aumente a altura’. E eu vou lá e bato a cabeça no teto”, contou o zagueiro à ESPN.

O cabeceio preciso de Danilo contra o Palmeiras, que garantiu o tetracampeonato da Libertadores ao Flamengo , resultou de muito mais do que apenas talento natural. O lance histórico, que colocou o defensor na seleta galeria de heróis rubro-negros ao lado de Zico e Gabigol, nasceu de uma rotina obsessiva de preparação fora do clube. O jogador mantém um trabalho personalizado de gestão de performance focado justamente em sua impulsão. Após a final, ele revelou que realiza testes de salto após cada partida, motivado por desafios constantes de seu fisioterapeuta particular.

O responsável por essa preparação é Adriano Tambosi, profissional da Volt Sports Science. A metodologia foca na saúde integral e na performance de atletas de elite, alinhando sempre as atividades com o departamento médico do Flamengo. O trabalho acontece diariamente na academia particular montada na casa do defensor. As sessões de salto, por exemplo, ocorrem geralmente dois dias após os jogos. Esses testes medem a fadiga e o impacto da partida nos índices de força e potência do atleta. A equipe cruza esses dados com monitoramento do sono, hidratação e questionários sobre estresse e dores corporais.

Competitividade de Danilo melhora resultados

Tambosi explica que a competitividade de Danilo impulsiona os resultados. O fisioterapeuta confirmou que utiliza “provocações” para estimular o atleta, que não admite diminuir seus números de uma semana para a outra, mesmo com o desgaste acumulado. O treino inclui ainda exercícios de aceleração, desaceleração e movimentos explosivos. Além da parte física, a gestão integra nutrição e psicologia. Desse modo, Tambosi coleta os dados e consulta médicos e psicólogos para traçar o melhor plano de ação, garantindo que o jogador atinja seu potencial máximo.

O aspecto mental, aliás, desempenhou papel fundamental na recuperação recente do atleta. Há cerca de quatro meses, quando Danilo retornava de lesão, o preparador escreveu uma frase no quadro da academia: “manter o foco e estar preparado quando a oportunidade surgir”.

Esse acordo ditou o ritmo dos treinamentos. A dupla estabeleceu o compromisso de que o zagueiro estaria pronto para a sequência decisiva assim que a vaga aparecesse. A oportunidade surgiu na final continental, e Danilo respondeu com o salto que valeu a América.