Shakira e Pique teriam retomado contato três anos após término conturbado

Revista indica que cantora e ex-jogador decidiram passar a ter uma maior interação para facilitar a organização da rotina dos filhos / Crédito: Jogada 10

Trégua! A cantora Shakira e o ex-jogador Piqué teriam retomado o contato direto após três anos sem qualquer comunicação. A mudança brusca e adoção de um relacionamento com maior interação teria como motivo os filhos. No caso, o intuito seria para facilitar a organização da rotina de Sasha e Milan, fruto do relacionamento do ex-casal. Com isso, representaria o término de uma fase em que prevaleceu o silêncio, exposições públicas de suas desavenças e contatos feitos apenas por meio de intermediários.

Acesse o canal de Últimas Notícias do O POVO e fique bem informado(a); clique AQUI As informações da alteração de cenário são da revista “Vanitatis” e simbolizaria uma modificação emblemática desde 2022. Afinal, na oportunidade ocorreu a separação de maneira turbulenta, especialmente pelos casos de infidelidade e desgaste público da então nova namorada de Piqué. Pelo cenário qualquer interação direta entre ele e Shakira. Com isso, Tonino, irmão da artista fazia o papel de mediador entre as partes. Segundo reportagem no veículo, o ponto principal é motivador de alteração do contexto seria a mudança de Shakira para Miami, onde reside atualmente com seus filhos. A guarda compartilhada de Milan e Sasha teria sido a razão para a reaproximação do antigo casal. Além de permitir o estabelecimento de uma comunicação direta e respeitosa.



Piqué ganha elogios de ex-esposa O primeiro indício público da modificação ocorreu recentemente, já que Shakira exaltou o ex-marido, situação incomum nos últimos anos. “O pai deles, diga-se de passagem, também é muito disciplinado, porque não se chega ao sucesso em nenhuma profissão de outra forma, a disciplina é fundamental. Eles sabem que não há outro caminho. Se têm que se apresentar em algum evento, precisam ensaiar. Se tem que fazer uma prova, precisam estudar. Não há outra maneira. Isso é inegociável”, detalhou Shakira em sua participação no programa argentino “Por El Mundo@, ressaltando a influência de Piqué na educação dos filhos.