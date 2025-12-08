Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Samir Xaud destaca mudança no calendário para valorização do futebol brasileiro

Presidente da CBF ressaltou também investimentos na arbitragem e fez uma avaliação dos seus primeiros meses de gestão
O ano de 2025 termina com grandes feitos para Samir Xaud. Se há um ano este nome não era conhecido no cenário nacional, agora o roraimense é quem preside a CBF e já realizou mudanças importantes no futebol brasileiro.

Durante a festa de premiação do Brasileirão, o presidente da entidade valorizou a disputa que o campeonato teve neste ano. Xaud também comentou sobre os pontos negativos e positivos que a competição teve e afirmou que as mudanças no calendário irão valorizar ainda mais o torneio a partir do ano que vem.

“Um campeonato muito disputado, até a última rodada, muitas emoções até o final. Pontos negativos e pontos positivos, mas mais positivo, eu acredito. Os negativos vamos trabalhar para melhorar e corrigir no ano que vem. Depois dessa mudança que fizemos no calendário do futebol brasileiro nós queremos melhorar o nosso produto, melhorar o nosso campeonato e, se Deus quiser, ir melhorando cada vez mais”, destacou.

O tema arbitragem passou por momentos críticos ao longo do torneio, com reclamações de quase todos os clubes. O presidente defendeu que, ao assumir a entidade, encontrou o setor sem investimentos, e que começou um trabalho para uma evolução da categoria no Brasil.

“A gente nunca erra, nós sempre aprendemos. Pegamos uma arbitragem que vinha sem investimento por muitos anos. Desde o primeiro mês começamos a olhar a arbitragem com outros olhos, investir em educação continuada, investir em capacitação e modernização. Acredito que o que foi plantado neste só seis meses de gestão, nós vamos colher logo logo”, ressaltou.

Avaliação da gestão

Xaud assumiu o comando da CBF no final de maio, após a saída de Ednado Rodrigues. O presidente enfatizou que está feliz com o trabalho realizado, mexendo em pontos que estavam paralisados há vários anos dentro do futebol brasileiro.

“Para seis meses de gestão acredito que é uma avaliação muito positiva. Mexemos em assuntos estruturais do futebol brasileiro, que há décadas não haviam mudanças. Estou muito feliz pelo trabalho que está sendo feito, por toda a equipe, não sou só eu, todos os diretores que estão empenhados junto comigo em melhorar e mudar o futebol brasileiro”, pontuou.

Grupo do Brasil na Copa

Três dias após o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, Samir Xaud comentou sobre a chave brasileira. O presidente ressaltou que a seleção vai em busca do hexacampeonato e, por isso, não pode escolher adversários. Além disso, elogiou o trabalho de Ancelotti.

“Nosso objetivo é ser hexacampeão. Nós não escolhemos adversário, não escolhemos locais de jogos. As seleções que vierem enfrentar o Brasil nós temos que passar por elas. Acredito no muito no elenco e no trabalho que está sendo feito pela comissão técnica e pelo Ancelotti”, concluiu.

