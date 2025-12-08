Samir Xaud destaca mudança no calendário para valorização do futebol brasileiro

Presidente da CBF ressaltou também investimentos na arbitragem e fez uma avaliação dos seus primeiros meses de gestão / Crédito: Jogada 10

O ano de 2025 termina com grandes feitos para Samir Xaud. Se há um ano este nome não era conhecido no cenário nacional, agora o roraimense é quem preside a CBF e já realizou mudanças importantes no futebol brasileiro. Durante a festa de premiação do Brasileirão, o presidente da entidade valorizou a disputa que o campeonato teve neste ano. Xaud também comentou sobre os pontos negativos e positivos que a competição teve e afirmou que as mudanças no calendário irão valorizar ainda mais o torneio a partir do ano que vem.

“Um campeonato muito disputado, até a última rodada, muitas emoções até o final. Pontos negativos e pontos positivos, mas mais positivo, eu acredito. Os negativos vamos trabalhar para melhorar e corrigir no ano que vem. Depois dessa mudança que fizemos no calendário do futebol brasileiro nós queremos melhorar o nosso produto, melhorar o nosso campeonato e, se Deus quiser, ir melhorando cada vez mais”, destacou. O tema arbitragem passou por momentos críticos ao longo do torneio, com reclamações de quase todos os clubes. O presidente defendeu que, ao assumir a entidade, encontrou o setor sem investimentos, e que começou um trabalho para uma evolução da categoria no Brasil. “A gente nunca erra, nós sempre aprendemos. Pegamos uma arbitragem que vinha sem investimento por muitos anos. Desde o primeiro mês começamos a olhar a arbitragem com outros olhos, investir em educação continuada, investir em capacitação e modernização. Acredito que o que foi plantado neste só seis meses de gestão, nós vamos colher logo logo”, ressaltou. Avaliação da gestão Xaud assumiu o comando da CBF no final de maio, após a saída de Ednado Rodrigues. O presidente enfatizou que está feliz com o trabalho realizado, mexendo em pontos que estavam paralisados há vários anos dentro do futebol brasileiro.

“Para seis meses de gestão acredito que é uma avaliação muito positiva. Mexemos em assuntos estruturais do futebol brasileiro, que há décadas não haviam mudanças. Estou muito feliz pelo trabalho que está sendo feito, por toda a equipe, não sou só eu, todos os diretores que estão empenhados junto comigo em melhorar e mudar o futebol brasileiro”, pontuou. Grupo do Brasil na Copa Três dias após o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, Samir Xaud comentou sobre a chave brasileira. O presidente ressaltou que a seleção vai em busca do hexacampeonato e, por isso, não pode escolher adversários. Além disso, elogiou o trabalho de Ancelotti. “Nosso objetivo é ser hexacampeão. Nós não escolhemos adversário, não escolhemos locais de jogos. As seleções que vierem enfrentar o Brasil nós temos que passar por elas. Acredito no muito no elenco e no trabalho que está sendo feito pela comissão técnica e pelo Ancelotti”, concluiu.