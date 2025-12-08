Reinaldo celebra temporada pelo Mirassol e garante permanência para 2026

Lateral recebeu o prêmio de melhor lateral-esquerdo do Brasileirão e garantiu que permanece no Leão para a disputa da Libertadores

Um deles é Reinaldo, que ficou com o prêmio de melhor lateral-esquerdo. O jogador festejou a temporada e também destacou as condições que o clube ofereceu ao elenco para fazer o bom trabalho em 2025.

O Mirassol terminou o ano em alta no Brasileirão. Em sua estreia na elite do futebol brasileiro, o Leão Caipira terminou na quarta colocação e garantiu vaga na Libertadores do ano que vem. Como resultado disso, o clube do interior paulista teve dois representantes na seleção do campeonato da CBF.

“Foi uma excelente temporada com a camisa do Mirassol. Não imaginava tanto, mas imaginava que a gente faria uma boa campanha. Nosso trabalho foi muito bem feito, o clube dá condições ótimas para ter esse rendimento, e coroou um trabalho que não vem somente de 2025”, afirmou em entrevista à CBF TV.

Por conta do excelente campeonato, Reinaldo já entrou no radar de outros clubes brasileiros. Entretanto, o lateral garante que já renovou com o Mirassol assim que o clube confirmou a permanência na Série A e que irá honrar sua palavra.

“Tive algumas sondagens para sair, mas estou feliz no Mirassol. Desde o jogo em que ficamos com 46 pontos (confirmando a permanência na Série A) contra o Fluminense, já está tudo renovado, e eu prezo pela minha palavra. Tem especulação, mas tenho contrato com o Mirassol e quero jogar a Libertadores com o Mirassol também”, ressaltou.

Experiência com o elenco

Aos 36 anos, o lateral se tornou um dos jogadores mais experientes do elenco do Mirassol. Reinaldo revelou que trabalhava muito com o goleiro Walter e o treinador Rafael Guanaes para trazer mais tranquilidade aos jovens. Além disso, o lateral espera que a próxima temporada seja tão boa quanto a última.