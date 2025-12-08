Rayan, do Vasco, recebe o prêmio de revelação do Brasileirão

Rayan, do Vasco, recebe o prêmio de revelação do BrasileirãoAtacante recebeu o prêmio durante o evento organizado pela CBF na zona sul do Rio de Janeiro
O atacante Rayan, do Vasco, recebeu o prêmio de revelação do Brasileirão 2025, durante a premiação dos melhores do campeonato da CBF. O jogador atuou em 34 partidas desta temporada e marcou 14 gols, além de uma assistência. O atleta de 19 anos agradeceu ao clube, sua família e a Deus pela conquista pessoal.
“Primeiramente, queria agradecer a Deus por estar ganhando esse prêmio aqui, toda honra e glória para Ele. Agradecer ao Vasco por estar dando essa oportunidade de estar jogando, que é o que eu mais amo. Agradecer à minha esposa, meus pais, meu empresário. Muito feliz por estar aqui recebendo esse prêmio”, enfatizou.
O ano de Rayan e do Vasco ainda não terminou. O Cruz-Maltino entra em campo na próxima quinta-feira (11), pela semifinal da Copa do Brasil, contra o Fluminense, em busca de uma vaga na grande decisão do torneio.
