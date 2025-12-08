Rayan, do Vasco, recebe o prêmio de revelação do Brasileirão

O atacante Rayan, do Vasco, recebeu o prêmio de revelação do Brasileirão 2025, durante a premiação dos melhores do campeonato da CBF. O jogador atuou em 34 partidas desta temporada e marcou 14 gols, além de uma assistência. O atleta de 19 anos agradeceu ao clube, sua família e a Deus pela conquista pessoal.

“Primeiramente, queria agradecer a Deus por estar ganhando esse prêmio aqui, toda honra e glória para Ele. Agradecer ao Vasco por estar dando essa oportunidade de estar jogando, que é o que eu mais amo. Agradecer à minha esposa, meus pais, meu empresário. Muito feliz por estar aqui recebendo esse prêmio”, enfatizou.