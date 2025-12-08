Rafael Guanaes exalta campanha com o Mirassol em sua primeira temporada na Série A

Treinador conquistou a classificação direta para a fase de grupos da Copa Libertadores pelo Leão Caipira e o ambiente dentro do clube

Um dos grandes nomes por trás desta conquista é o treinador Rafael Guanaes, eleito melhor o melhor do Brasileirão. O técnico chegou ao clube em março, após a eliminação no Paulistão. Em sua primeira participação na Série A, ressaltou que é grato pela experiência que teve e exaltou Reinaldo, uma das principais peças do elenco.

O Mirassol terminou o Brasileirão como grande surpresa da temporada. Em sua estreia na elite do futebol brasileiro, o Leão superou todas as expectativas e garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem.

“Grato por cada etapa que a gente conquistou e por estar chegando ao fim com tanto merecimento. É a minha primeira experiência na Série A. Nós procuramos aproveitar ao máximo e devolver a oportunidade que nos deram. Reinaldo foi um fator decisivo para nós”, afirmou, em entrevista à CBF TV.

No Brasileirão, o Mirassol conseguiu sair de uma posição de candidato ao rebaixamento para a Libertadores. Guanaes destacou que o time conseguiu manter uma organização ao longo do campeonato para alcançar o feito. Entretanto, o treinador disse que ainda não conseguiu pensar muito no torneio continental, mas que quer trabalhar mais para alcançar mais sonhos.

“Trabalhamos para isso, e quero agradecer ao nosso torcedor, que teve um papel fundamental. Criamos um ambiente que proporcionou estar à vontade para ter um ótimo rendimento. Foi um campeonato muito bom, tivemos uma ótima organização. Sobre a Libertadores, ainda não deu tempo para pensar, mas vamos trabalhar muito para que o sonho seja realizado”, pontuou.