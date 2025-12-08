Presidente do Flamengo relembra Botafogo e adota cautela contra o Cruz Azul

Em evento no Rio de Janeiro de premiação do Brasileirão, mandatário relembra eliminação do Botafogo na mesma fase do Intercontinental em 2024 / Crédito: Jogada 10

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, falou à imprensa na noite desta segunda-feira (8/12) antes do evento de premiação do Brasileirão 2025, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. Perguntado se o Fla teria condições de vencer o PSG (FRA) numa possível final do Intercontinental, o presidente optou por colocar as “sandálias da humildade” e adotar cautela. Afinal, o Rubro-Negro ainda precisa passar por duas partidas antes de chegar à final da competição. Nesta quarta (10/12), o Fla encara o Cruz Azul (MEX), pelas quartas de final, e Bap afirma que só consegue pensar na equipe mexicana. Ele relembrou derrotas que o Flamengo teve por “soberba”, como para o Santo André (final da Copa do Brasil de 2004) e América do México (oitavas da Libertadores de 2008).

Possivelmente eu diria que sim (que dá para ganhar do Paris Saint-Germain), mas na nossa filosofia, na minha filosofia, como vocês já devem ter escutado, é um dia de cada vez. Então eu acordo com Cruz Azul, eu almoço Cruz Azul, em janto Cruz Azul. Máximo respeito, eu sou rubro-negro de 50 anos de Maracanã, e eu vi o Flamengo fazer umas "flamengadas" inacreditáveis ao longo do tempo. A gente pode não ganhar, mas Santo André e a América do México jamais vão acontecer de novo por soberba. Não pode acontecer", afirmou. "Existem variáveis", diz presidente do Flamengo O mandatário seguiu em sua resposta, demonstrando respeito ao rival mexicano. Ele lembrou, porém, que o Flamengo está perto de sua 80ª partida no ano, enquanto o Cruz Azul tem "apenas" 54. "Então é máximo respeito ao time mexicano, é um bom time, nós vamos fazer um jogo duro, mas há uma série de condições. Acho que é a 54ª partida deles (no ano). Nossa (Flamengo), eu já perdi a conta, deve ser a 78ª ou 79ª (NR: será a 76ª). Então tem um efeito cumulativo, acho que tem um efeito de você baixar a guarda. A gente se planejou para ganhar tudo, então a parte anímica tem que ser mantida. Então, tem uma série de variáveis, né?", seguiu.