Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente do Flamengo relembra Botafogo e adota cautela contra o Cruz Azul

Presidente do Flamengo relembra Botafogo e adota cautela contra o Cruz Azul

Em evento no Rio de Janeiro de premiação do Brasileirão, mandatário relembra eliminação do Botafogo na mesma fase do Intercontinental em 2024
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, falou à imprensa na noite desta segunda-feira (8/12) antes do evento de premiação do Brasileirão 2025, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. Perguntado se o Fla teria condições de vencer o PSG (FRA) numa possível final do Intercontinental, o presidente optou por colocar as “sandálias da humildade” e adotar cautela.

Afinal, o Rubro-Negro ainda precisa passar por duas partidas antes de chegar à final da competição. Nesta quarta (10/12), o Fla encara o Cruz Azul (MEX), pelas quartas de final, e Bap afirma que só consegue pensar na equipe mexicana. Ele relembrou derrotas que o Flamengo teve por “soberba”, como para o Santo André (final da Copa do Brasil de 2004) e América do México (oitavas da Libertadores de 2008).

LEIA MAIS: Em ótima fase no Flamengo, Léo Pereira vira alvo de novos clubes

“Possivelmente eu diria que sim (que dá para ganhar do Paris Saint-Germain), mas na nossa filosofia, na minha filosofia, como vocês já devem ter escutado, é um dia de cada vez. Então eu acordo com Cruz Azul, eu almoço Cruz Azul, em janto Cruz Azul. Máximo respeito, eu sou rubro-negro de 50 anos de Maracanã, e eu vi o Flamengo fazer umas “flamengadas” inacreditáveis ao longo do tempo. A gente pode não ganhar, mas Santo André e a América do México jamais vão acontecer de novo por soberba. Não pode acontecer”, afirmou.

“Existem variáveis”, diz presidente do Flamengo

O mandatário seguiu em sua resposta, demonstrando respeito ao rival mexicano. Ele lembrou, porém, que o Flamengo está perto de sua 80ª partida no ano, enquanto o Cruz Azul tem “apenas” 54.

“Então é máximo respeito ao time mexicano, é um bom time, nós vamos fazer um jogo duro, mas há uma série de condições. Acho que é a 54ª partida deles (no ano). Nossa (Flamengo), eu já perdi a conta, deve ser a 78ª ou 79ª (NR: será a 76ª). Então tem um efeito cumulativo, acho que tem um efeito de você baixar a guarda. A gente se planejou para ganhar tudo, então a parte anímica tem que ser mantida. Então, tem uma série de variáveis, né?”, seguiu.

Por fim, Bap aproveitou para dar uma alfinetada no rival Botafogo. Afinal, o Glorioso chegou como favorito na mesma fase que o Flamengo disputará na temporada 2024 para enfrentar o Pachuca, também do México. Na ocasião, porém, o Glorioso levou um 3 a 0 para casa, voltando mais cedo para o Rio de Janeiro.

“Vamos lembrar que o Botafogo ano passado chegou como favorito, mas perdeu por 3 a 0 para o Pachuca (MEX). Ninguém diria naquela ocasião que isso poderia acontecer. Então, é bom que a gente perceba que isso é passível de acontecer. A gente precisa calçar a sandália da humildade, com muita seriedade. Se a gente passar pelo Cruz Azul, vamos pensar no Pyramids (EGI)”, encerrou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar