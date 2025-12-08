Paulo Henrique celebra “ano da vida” pelo Vasco

O jogador não teve dúvidas em classificar o ano com o maior da sua vida e da sua carreira. PH recordou de momentos pessoais, como o nascimento do seu filho, e profissionais. O lateral destacou que a convocação para a Seleção foi como a realização de um sonho na sua carreira.

A temporada do Vasco ainda não terminou. Porém, tem jogador que chega ao final de 2025 com várias realizações feitas. É o caso do lateral-direito Paulo Henrique , que teve um grande ano pelo cruz-maltino e chegou na Seleção Brasileira.

“Sem dúvidas é o ano da minha vida, é o ano da minha carreira. Muitas realizações pessoais, profissionais também. Teve o nascimento do meu filho, que é a coisa mais importante da minha vida. Profissionalmente sem palavras, um ano mágico, de muitas conquistas, realizações, de prêmios. O maior prêmio é a Seleção Brasileira, chegar na Seleção é um sonho para qualquer atleta. Muitas coisas passaram na minha carreira e eu sempre sonhei com esse momento e esse ano aconteceu”, destacou em entrevista à CBF TV.

Paulo Henrique comentou sobre seu contato com Carlo Ancelotti. O lateral do Vasco disse que em seu primeiro encontro com o italiano, o treinador estava tomando e se levantou para acolhê-lo. O lateral avaliou que o técnico é merecedor de tudo que conquistou.

“Quando eu cheguei na primeira convocação foi um cara que me recebeu super bem. Ele estava tomando café, se levantou, falou que estava muito feliz que eu estava lá. É um cara de uma simplicidade absurda, que só mostra o quão merecedor ele é de tudo que conquistou”, pontuou.