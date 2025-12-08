Palmeiras faz proposta para renovar o contrato de Marcelo Lomba

Goleiro tem vínculo com o Verdão até o final de 2024 e pode ter o seu contrato estendido por mais uma temporada

Enquanto recebe o assédio do Grêmio, que tenta a contratação de Weverton, o Palmeiras trabalha para renovar o contrato de outro goleiro do elenco. O clube ofereceu um novo vínculo a Marcelo Lomba, até o final do ano que vem. O atual contrato do jogador vai até o próximo dia 31 de dezembro.

O goleiro está no clube desde 2022 e atuou em 28 partidas, sendo seis delas nesta temporada. Neste período, conquistou seis títulos: dois brasileiros, três Paulistas e uma Recopa Sul-Americana. Internamente, Lomba é considerado uma peça importante dentro do vestiário alviverde.