Palmeiras faz proposta para renovar o contrato de Marcelo Lomba

Palmeiras faz proposta para renovar o contrato de Marcelo LombaGoleiro tem vínculo com o Verdão até o final de 2024 e pode ter o seu contrato estendido por mais uma temporada
Enquanto recebe o assédio do Grêmio, que tenta a contratação de Weverton, o Palmeiras trabalha para renovar o contrato de outro goleiro do elenco. O clube ofereceu um novo vínculo a Marcelo Lomba, até o final do ano que vem. O atual contrato do jogador vai até o próximo dia 31 de dezembro.
O goleiro está no clube desde 2022 e atuou em 28 partidas, sendo seis delas nesta temporada. Neste período, conquistou seis títulos: dois brasileiros, três Paulistas e uma Recopa Sul-Americana. Internamente, Lomba é considerado uma peça importante dentro do vestiário alviverde.
Neste ano, perdeu o posto de reserva imediato de Weverton, com a chegada de Carlos Miguel. Entretanto, com a lesão do titular, voltou a ser a segunda opção da meta do Palmeiras e teve duas oportunidades nos últimos jogos. Inclusive, Lomba atuou como titular na despedida da temporada, na vitória contra o Ceará.
