Milan vira para cima do Torino e retoma liderança do Italiano

Com o resultado, o Milan, assim, recupera a liderança, com 31 pontos, e deixa para trás o Napoli e Inter de Milão. Do outro lado, o Torino amarga mais uma derrota na competição e agora está na 16ª colocação, com 14 pontos. São seis jogos sem vitória.

Uma partida de tirar o fôlego pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. Nesta segunda-feira (8), o Milan saiu atrás do placar, mas buscou a virada por 3 a 2 sobre o Torino, no Estádio Olimpico di Torino, pela competição nacional. Nikola Vlasic e Zapata marcaram para o time Grená. A reação começou com Rabiot ainda no primeiro tempo. Assim, na segunda etapa, Pulisic aproveitou as oportunidades e marcou duas vezes para sacramentar a vitória.

Agora, os times voltam a campo pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. No sábado (13), o Torino, portanto, enfrenta o Cremonese, às 11h (de Brasília), no Estádio Olimpico di Torino. Já no domingo (14), o Milan encara o Sassuolo, às 8h30 (de Brasília), no San Siro.

Como foi a vitória do Milan sobre o Torino

Logo aos sete minutos, Pedersen cruzou para o meio, Gabbia cortou de cabeça parcialmente para cima, mas Tomori abriu demais o braço direito e tocou na bola. Com isso, o pênalti foi marcado. Vlasic, assim, bateu forte no canto direito baixo para abrir o placar. Os donos da casa mantiveram ritmo e ampliaram o marcador. Vlasic puxou contra-ataque pelo meio, chegou na frente da área e serviu na direita para Zapata. O camisa 91 dominou marcado por Pavlovic e conseguiu finalizar cruzado no canto esquerdo. O Milan, por sua vez, demorou a se encontrar no jogo, porém diminuiu a diferença. Afinal, Rabiot dominou com espaço na meia central do ataque e soltou um bom chute de fora da área.

A segunda etapa foi de maior domínio da equipe de Milão e conseguiu, na base da insistência, chegar à virada. Aos 22 minutos, Saelemaekers colocou a bola no meio da área, e Pulisic finalizou rasteiro para empatar na sua primeira participação. Isto deu força para o time de Massimiliano Allegri. Dez minutos depois, Ricci cruzou por baixo no meio da área. Pulisic finalizou de chapa com a canhota e mandou no cantinho de Israel. Uma virada na raça. No fim, os donos da casa até ensairaram uma pressão. No entanto, sem êxito.

Jogos das 14ª rodada do Italiano

Sábado (6/12)

Sassuolo 3×1 Fiorentina

Inter 4×0 Como

Verona 3×1 Atalanta

Domingo (7/12)

Cremonense 2×0 Lecce

Cagliari 1×0 Roma

Lazio 1×1 Bologna

Napoli 2×1 Juventus

Segunda-feira (8/12)

Pisa 0x1 Parma

Udinese 1×2 Genoa

Torino 2×3 Milan