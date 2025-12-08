Jogador do Palmeiras e namorada são flagrados em aeroporto internacional

A maioria dos jogadores começam a aproveitar o período de férias com o fim da temporada e um jogador do Palmeiras já chamou a atenção neste período. Afinal, um flagra indicou que o meio-campista Raphael Veiga estava no aeroporto de Doha com sua namorada, Bruna Santana. Os atletas se anteciparam à programação das viagens, pois o período de recesso será menor. Até porque a próxima temporada já terá início em janeiro do ano que vem. De acordo com informações do perfil “Daisy Garotinho”, fontes próximas ao casal indicaram que Veiga e a companheira embarcaram para um destino misterioso. Outro episódio recente fez o relacionamento virar destaque na mídia. Afinal, um flagrante dela no aeroporto de Lima, no Peru, para acompanhar a final da Libertadores fortaleceu as especulações de uma reaproximação do jogador e Bruna. O flagra da presença de dela, exposto pelo jornal “Extra”, ocorreu ainda no aeroporto da capital peruana, na sexta-feira (28), na véspera da decisão. Justamente período em que os familiares dos jogadores começaram a desembarcar em Lima. A chegada de Santana chamou atenção de torcedores e seguidores, especialmente pelo afastamento recente da influenciadora das redes.

A produtora de conteúdo digital tinha reduzido a frequência de postagens no início da última semana, aumentando a curiosidade dos fãs, que já suspeitavam da viagem. O encontro, portanto, confirmou a percepção de que o casal, conhecido pelas idas e vindas, vive mais um capítulo de reaproximação. Namoro com meio-campista do Palmeiras A relação do casal teve início em 2020 e, desde então, ficou marcada por separações e reconciliações de grande repercussão entre torcedores. A ruptura mais recente ocorreu em setembro, quando surgiram boatos de que o atleta estaria se envolvendo com a modelo Isabela Pinheiro. Na ocasião, Bruna apagou fotos e deixou de seguir o ex-noivo nas redes sociais — confirmando os rumores à época de um afastamento entre eles. O rompimento oficial anterior ocorreu em 2024, apontado por muitos como o definitivo. No entanto, pouco tempo depois, eles retomaram o contato. Até que a repercussão sobre uma suposta aproximação entre Veiga e Isabela levou Bruna a remover curtidas e marcações em registros antigos, atitude que o jogador também repetiu.