Inter de Milão x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 6ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Dia de jogo grande na Premier League. Inter de Milão e Liverpool se enfrentam nesta terça-feira (9), às 17h (de Brasília), no Giuseppe Meazza, em Milão, pela 6ª rodada da fase de liga da Champions. Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

LEIA MAIS: Slot afasta Salah e admite clima pesado antes do duelo contra Inter de Milão Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na HBO Max (streaming). Como chega a Inter de Milão O clube italiano faz mais uma boa temporada na Champions e abre a rodada na 4ª posição com 12 pontos em cinco jogos. Agora, a Inter vai em busca de mais um resultado positivo para seguir forte na luta pela classificação direta para as oitavas de final. Contudo, para o duelo desta terça-feira, o técnico Cristian Chivu não poderá contar com Darmian, Palacios e Di Gennaro, lesionados, enquanto Dumfries aparece como dúvida.

Como chega o Liverpool Por outro lado, o Liverpool atravessa um momento turbulento. O time vem de dois empates consecutivos na Premier League, caiu para a 10ª posição e chega pressionado para buscar um resultado positivo na Champions. A campanha do Liverpool na Champions é um pouco melhor, na 13ª posição, com nove pontos, mas vem de uma derrota em casa por 4 a 1 para o PSV. Ou seja, um resultado negativo nesta terça-feira pode complicar a situação da equipe e aumentar a pressão no técnico Arne Slot. Para o jogo contra a Inter, o Arne Slot barrou Salah e o egípcio sequer foi relacionado para o duelo após dar uma entrevista polêmica no último sábado (6). Além disso, Frimpong e Leoni, lesionados, são desfalques confirmados.