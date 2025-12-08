Houston Dynamo oferece R$ 9,2 milhões ao Santos pela contratação de Guilherme

Clube norte-americano formaliza proposta de US$ 1,7 milhão; diretoria sinalizou anteriormente que não dificultaria saída do artilheiro / Crédito: Jogada 10

O Santos recebeu, nesta segunda-feira (08/12), uma proposta oficial do Houston Dynamo, dos Estados Unidos, para a venda do atacante Guilherme. A equipe da Major League Soccer (MLS) ofereceu 1,7 milhão de dólares (aproximadamente R$ 9,2 milhões na cotação atual) para contar com o jogador de 30 anos em 2026. A oferta chega à mesa da diretoria alvinegra em um momento decisivo, pois coloca à prova um compromisso assumido pelos dirigentes com o próprio atleta meses atrás. Mais cedo, essa notícia já havia sido especulada. Entretanto o nome do clube estadunidense não havia sido revelado. Embora o desejo técnico do Santos seja a permanência de seu artilheiro, o cenário político da negociação pesa a favor dos norte-americanos. No meio da temporada, Guilherme recebeu outras sondagens para deixar a Vila Belmiro. Naquela época, a cúpula santista pediu que ele recusasse as investidas e permanecesse para ajudar o time na reta final do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, os cartolas prometeram não criar obstáculos para uma transferência caso uma nova proposta surgisse ao término das competições.