Houston Dynamo oferece R$ 9,2 milhões ao Santos pela contratação de Guilherme

Houston Dynamo oferece R$ 9,2 milhões ao Santos pela contratação de GuilhermeClube norte-americano formaliza proposta de US$ 1,7 milhão; diretoria sinalizou anteriormente que não dificultaria saída do artilheiro
O Santos recebeu, nesta segunda-feira (08/12), uma proposta oficial do Houston Dynamo, dos Estados Unidos, para a venda do atacante Guilherme. A equipe da Major League Soccer (MLS) ofereceu 1,7 milhão de dólares (aproximadamente R$ 9,2 milhões na cotação atual) para contar com o jogador de 30 anos em 2026. A oferta chega à mesa da diretoria alvinegra em um momento decisivo, pois coloca à prova um compromisso assumido pelos dirigentes com o próprio atleta meses atrás. Mais cedo, essa notícia já havia sido especulada. Entretanto o nome do clube estadunidense não havia sido revelado.
Embora o desejo técnico do Santos seja a permanência de seu artilheiro, o cenário político da negociação pesa a favor dos norte-americanos. No meio da temporada, Guilherme recebeu outras sondagens para deixar a Vila Belmiro. Naquela época, a cúpula santista pediu que ele recusasse as investidas e permanecesse para ajudar o time na reta final do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, os cartolas prometeram não criar obstáculos para uma transferência caso uma nova proposta surgisse ao término das competições.
Guilherme tem contrato com o Santos até 2026
Guilherme possui vínculo com o Peixe até o final de 2026. O atacante desembarcou no clube no fim de 2023, fruto de uma operação de mercado que envolveu a troca do volante Dodi com o Grêmio e o empréstimo do meia Soteldo. O Santos, assim, garantiu a chegada do reforço sem desembolsar valores de transferência na ocasião. Desde então, o camisa 11 justificou o investimento com desempenho em campo.
O jogador encerrou a temporada como o principal goleador da equipe, somando 14 gols em 2025. Ao todo, ele acumula 94 partidas com a camisa alvinegra e 27 gols marcados. Sua trajetória recente inclui protagonismo no título da Série B de 2024 e a artilharia do Campeonato Paulista de 2025. Contudo, apesar dos números, o Guilherme viveu uma relação de amor e ódio com a torcida. Segundo os santistas, o atacante era displicente nas finalizações e participava pouco do jogo.
Com isso em mente, e a proposta do Houston Dynamo em mãos, a diretoria santista precisa definir se cumprirá a “palavra de honra” dada ao atleta ou se tentará renegociar a permanência de uma de suas principais peças ofensivas para o próximo ano.