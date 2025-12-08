Flamengo e Cruzeiro dominam seleção do Brasileirão da CBF

Rubro-Negro e Cabuloso tiveram quator jogadores cada no time ideal do campeonato, que teve representantes de Palmeiras, Vasco e Mirassol

Flamengo e Cruzeiro se destacaram no Prêmio Brasileirão, realizada pela CBF, na noite desta segunda-feira (08). Cariocas e mineiros contaram com quatro representantes cada no time ideal do campeonato.

O time armado no 4-4-2, contou com Rossi, do Flamengo, no gol. As laterais tiveram Paulo Henrique, do Vasco, na direita, e Reinaldo, do Mirassol, na esquerda. Na defesa, Fabrício Bruno e Léo Pereira ficaram com os prêmios. O meio de campo também foi dominado por rubro-negros e azulinos, com Jorginho, Lucas Romero, Matheus Pereira e Arrascaeta. No ataque, Vitor Roque apareceu como representante do Palmeiras e o artilheiro Kaio Jorge, do Cruzeiro. Rafael Guanaes, do Mirassol, foi o treinador do campeonato.