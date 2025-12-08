Fabrício Bruno e Lucas Romero pedem foco nos detalhes contra o Corinthians

Líderes do Cruzeiro exaltam evolução com Leonardo Jardim e projetam semifinal "estudada" contra equipe paulista / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro de 2025 com uma campanha de destaque. A equipe mineira terminou na terceira colocação, somando 19 vitórias, 13 empates e apenas seis derrotas. Esse desempenho garantiu a vaga direta na Libertadores de 2026, cumprindo o principal objetivo do ano. No entanto, o elenco não terá folga. O clube vira a chave imediatamente para as semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians. Os duelos decisivos ocorrem nesta quarta-feira (10), no Mineirão, e no domingo (14), em São Paulo. Em entrevista à Betfair, o zagueiro Fabrício Bruno analisou a temporada. O defensor admitiu o início oscilante, mas valorizou a recuperação do time após a chegada do técnico Leonardo Jardim.

“Tivemos um início de ano um pouco complicado, mas, acima de tudo, quando reencontramos o caminho das vitórias e começamos a seguir de maneira firme, isso mostra o ano que fizemos. Com a chegada do ‘mister’ Jardim, nosso trabalho evoluiu bastante. E acredito que temos tudo para fechar bem o ano pensando na Copa do Brasil”, afirmou. Agora, o foco total recai sobre o mata-mata. A saber, Fabrício conhece bem o estilo de Dorival Júnior, comandante do rival, e prevê um confronto tático. “Já trabalhei com o professor Dorival e sei muito bem como ele trabalha: de forma séria e muito objetiva nos clubes por onde passou. Acho que será um jogo muito estudado. Uma semifinal da Copa do Brasil é decidida nos detalhes, então temos que ter total cuidado com os atletas adversários para fazermos um grande jogo”, alertou o zagueiro. O atleta, convocado recentemente por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, reforçou a necessidade de preparação mental.

“Sabemos que serão dois jogos muito difíceis contra o Corinthians, ainda mais por se tratar de uma semifinal contra um grande adversário. Precisamos nos preparar da melhor forma possível: tecnicamente, taticamente e mentalmente, para fazer um grande jogo”, completou. Lucas Romero pede cautela e elogia rival O volante Lucas Romero também pediu cautela máxima. O argentino elogiou a qualidade individual do oponente, mas garantiu que o Cruzeiro se fortalece na concentração. “Acho que o principal cuidado é o nosso foco dentro de campo. Claro que o Corinthians é um grande time, com grandes jogadores, mas nosso time entendeu que, quando está focado e tenta fazer seu trabalho da melhor forma, faz grandes jogos. Então, o foco é o nosso principal cuidado”, disse o camisa 29.

Romero celebrou a regularidade no Brasileirão e o retorno do clube ao protagonismo. “Eu considero que foi uma temporada positiva, em que levamos muitas coisas de aprendizado. O importante é que cumprimos o objetivo estabelecido para o ano, que era conseguir nossa classificação direta para a Libertadores de 2026. É lógico que o Cruzeiro é um time que merece muito mais, merece brigar por títulos e por conquistas, e hoje vemos o time voltando a disputar isso. Isso é importante e nos enche de orgulho”, pontuou. Por fim, Fabrício Bruno exaltou a solidez defensiva da equipe — a segunda melhor do campeonato, com apenas 31 gols sofridos — e creditou o sucesso ao entrosamento com Lucas Villalba.