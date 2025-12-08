Barcelona x Eintracht Frankfurt: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 6ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Barcelona e Eintracht Frankfurt se enfrentam nesta terça-feira (9), às 17h (de Brasília), no Camp Nou, em partida válida pela 6ª rodada da fase de liga da Champions. Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

LEIA MAIS: Slot afasta Salah e admite clima pesado antes do duelo contra Inter de Milão Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming). Como chega o Barcelona O Barcelona atravessa um bom momento na temporada e vem de três vitórias consecutivas no Campeonato Espanhol, que levaram o time à liderança. No entanto, antes da sequência positiva, o time perdeu por 3 a 0 para o Chelsea, em Londres, pela 5ª rodada da fase de liga da Champions. Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Hansi Flick caiu para a 18ª posição na tabela da competição europeia, com somente sete pontos em cinco jogos, e precisa se recuperar para seguir na briga por uma classificação direta para as oitavas de final.

A única alteração na equipe deve ficar por conta da entrada de Gerard Martín, que assume a vaga de Ronald Araújo, expulso na última partida do Barcelona na Champions, na derrota por 3 a 0 para o Chelsea em Londres. Além disso, Dani Olmo segue entregue ao departamento médico do clube e completa a lista de desfalques. Como chega o Eintracht Frankfurt Por outro lado, o Frankfurt vive uma situação delicada na Champions e somente a vitória interessa. Desde a vitória na estreia, o time não vence há quatro jogos na competição, com três derrotas e um empate. Assim, a equipe alemã está na 28ª posição com quatro pontos, fora da zona de classificação para os playoffs das oitavas. Para o duelo fora de casa, a expectativa é que o técnico Dino Toppmöller mantenha a base titular da equipe. Porém, Michy Batshuayi é tratado como dúvida após sair com dores no último compromisso da equipe no Campeonato Alemão.