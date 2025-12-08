Atalanta x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 6ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Atalanta e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (9), às 17h (de Brasília), no Gewiss Stadium, em Bérgamo, na Itália, pela 6ª rodada da fase de liga da Champions, em confronto direto na tabela de classificação. Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na HBO Max (streaming). Como chega a Atalanta A Atalanta aposta no apoio de seus torcedores em Bérgamo para vencer um concorrente direto na tabela e se firmar na briga por uma vaga direta nas oitavas de final. O time é o atual 10º colocado com 10 pontos, a mesma pontuação do Chelsea, em 7º. No entanto, o time não atravessa um bom momento na temporada e despencou na tabela do Campeonato Italiano. Com quatro derrotas nos últimos cinco jogos, a Atalanta está na 12ª posição, com 16 pontos em 14 jogos.

A boa notícia para o técnico Raffaele Palladino é que ele terá somente o desfalque de Sulemana, lesionado. Fora isso, a equipe poderá entrar em campo com força máxima nesta terça-feira. Como chega o Chelsea Por outro lado, o Chelsea vive um momento complicado na temporada. Desde a grande vitória por 3 a 0 sobre o Barcelona, na última rodada da Champions, os Blues vêm de três partidas consecutivas sem vencer na Premier League, com dois empates e uma derrota. A expectativa é que os brasileiros Andrey Santos, Estêvão e João Pedro estejam em campo na Itália. Porém, o técnico Enzo Maresca não poderá contar com Colwill, Delap e Lavia, todos lesionados.