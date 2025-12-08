Arrascaeta emociona torcida e revela rosto do filho antes de decisão no Catar

As imagens inéditas revelam detalhes íntimos da chegada do herdeiro. Em um dos registros, o pequeno Milano aparece vestindo um body de crochê na cor creme. Além disso, o craque uruguaio publicou uma foto emocionante ainda na sala de parto, onde troca um beijo carinhoso com sua esposa, Camila Bastiani. Outro detalhe que chamou a atenção dos fãs foi o carimbo do pezinho da criança no braço do pai, símbolo que marcou o anúncio do nascimento.

O meio-campista Giorgian de Arrascaeta iniciou a semana com uma dose extra de amor e emoção nas redes sociais. Nesta segunda-feira (08/12), o ídolo do Flamengo quebrou sua habitual discrição e apresentou oficialmente o rosto de seu primeiro filho, Milano. O bebê nasceu no último sábado (06/12), e o jogador decidiu compartilhar a felicidade com seus seguidores pouco antes de encarar um desafio profissional do outro lado do mundo.

História de Arrascaeta com a esposa

A história do casal, aliás, possui longa data. Arrascaeta e Camila iniciaram o relacionamento em 2013 e, após algumas idas e vindas, oficializaram a união em 2023. Eles realizaram uma cerimônia luxuosa para 300 convidados em Punta del Este, no Uruguai. O Flamengo também participou da história de Milano. O clube estampou o nome do bebê em uma camisa durante o anúncio da renovação de contrato do meia até 2028, o que antecipou a novidade para a torcida.

Craque está no Catar para a disputa do Intercontinental

No entanto, o camisa 14 precisou deixar a família rapidamente. Logo após o nascimento, Arrascaeta integrou a delegação rubro-negra e viajou para o Catar. O Flamengo disputa a Copa Intercontinental e estreia nesta quarta-feira (10/12) contra o Cruz Azul, do México. O duelo vale o título simbólico do “Derby das Américas”.

O vencedor desse confronto inicial ganhará o direito de enfrentar o Pyramids, campeão africano, na semifinal do torneio. Por fim, quem superar essa etapa terá a missão de encarar o poderoso PSG na grande decisão. Arrascaeta, peça fundamental nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores em 2024, agora busca fechar o ano com mais uma taça internacional, mesmo com o coração dividido entre o campo e o berço.