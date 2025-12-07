Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Textor será homenageado pela Câmara Municipal do Rio

Empresário receberá Medalha de Mérito Pedro Ernesto
A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou uma homenagem para John Textor. Assim, o dono da SAF do Botafogo receberá a Medalha de Mérito Pedro Ernesto, neste domingo (7), antes do jogo contra o Fortaleza, às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pela última rodada do Brasileirão. Além do empresário americano, o CEO do clube, Thairo Arruda, também receberá a honraria.

Além de John Textor e Thairo Arruda, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro também vai homenagear quatro jogadores do Botafogo com Títulos Honoríficos por causa da “dedicação, desempenho e representatividade dentro e fora de campo”. Portanto, os zagueiros Bastos e Alexander Barboza, o volante Marlon Freitas e o meia Savarino também serão homenageados.

Desde a chegada de John Textor, o Botafogo se tornou competitivo. O americano comprou a SAF em 2022 e, desde então, fez altos investimentos que deram retorno dentro de campo. Afinal, o Alvinegro conquistou o título do Brasileirão e Libertadores em 2024, além de ter disputado o título brasileiro em 2023.

Em 2025, o Botafogo não teve o mesmo sucesso. Contudo, ainda seguiu competitivo. O Alvinegro, aliás, entra em campo neste domingo disputando uma vaga direta na Libertadores. Já classificado, o Glorioso tenta confirmar a classificação para a fase de grupos e escapar da fase preliminar, que começa em fevereiro de 2026.

