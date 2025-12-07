Textor será homenageado pela Câmara Municipal do Rio

Textor será homenageado pela Câmara Municipal do RioEmpresário receberá Medalha de Mérito Pedro Ernesto
A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou uma homenagem para John Textor. Assim, o dono da SAF do Botafogo receberá a Medalha de Mérito Pedro Ernesto, neste domingo (7), antes do jogo contra o Fortaleza, às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pela última rodada do Brasileirão. Além do empresário americano, o CEO do clube, Thairo Arruda, também receberá a honraria.
Além de John Textor e Thairo Arruda, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro também vai homenagear quatro jogadores do Botafogo com Títulos Honoríficos por causa da “dedicação, desempenho e representatividade dentro e fora de campo”. Portanto, os zagueiros Bastos e Alexander Barboza, o volante Marlon Freitas e o meia Savarino também serão homenageados.
Desde a chegada de John Textor, o Botafogo se tornou competitivo. O americano comprou a SAF em 2022 e, desde então, fez altos investimentos que deram retorno dentro de campo. Afinal, o Alvinegro conquistou o título do Brasileirão e Libertadores em 2024, além de ter disputado o título brasileiro em 2023.
Em 2025, o Botafogo não teve o mesmo sucesso. Contudo, ainda seguiu competitivo. O Alvinegro, aliás, entra em campo neste domingo disputando uma vaga direta na Libertadores. Já classificado, o Glorioso tenta confirmar a classificação para a fase de grupos e escapar da fase preliminar, que começa em fevereiro de 2026.
