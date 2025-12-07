Textor será homenageado pela Câmara Municipal do Rio

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou uma homenagem para John Textor. Assim, o dono da SAF do Botafogo receberá a Medalha de Mérito Pedro Ernesto, neste domingo (7), antes do jogo contra o Fortaleza, às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pela última rodada do Brasileirão. Além do empresário americano, o CEO do clube, Thairo Arruda, também receberá a honraria.

Além de John Textor e Thairo Arruda, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro também vai homenagear quatro jogadores do Botafogo com Títulos Honoríficos por causa da “dedicação, desempenho e representatividade dentro e fora de campo”. Portanto, os zagueiros Bastos e Alexander Barboza, o volante Marlon Freitas e o meia Savarino também serão homenageados.