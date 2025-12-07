Santos x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Para o Peixe, este jogo é a sua permanência na Série A ou não. Para a Raposa, mero amistoso

Na luta contra o rebaixamento, o Santos recebe o Cruzeiro, neste domingo (7), às 16h (horário de Brasília), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da campanha ruim, o Peixe vai encontrar um cenário um pouco mais favorável na Vila Belmiro. Afinal, com a arrancada recente, o Santos saiu da zona do rebaixamento e, agora, é o 14º colocado, com 44 pontos. O Cruzeiro, no entanto, já tem a sua situação definida no Brasileiro. Afinal, com 70 pontos, a Raposa não pode mais ser vice-campeã e nem pode mais ser alcançado na terceira colocação.

