Palmeiras atropela Corinthians e se aproxima do bi do Paulista Feminino

“É um resultado que ninguém esperava, mas, independentemente do placar, precisamos manter os pés no chão. Não tem nada definido, sabemos como é o futebol. Agora é descansar e amanhã voltamos a pensar no outro jogo para vencer novamente e sairmos campeãs”, disse Brena, eleita melhor em campo.

O Palmeiras se aproximou do bicampeonato paulista de futebol feminino. Afinal, as Palestrinas tiveram uma atuação dominante e golearam o Corinthians por 5 a 1, neste domingo (7), na Arena Barueri, pelo jogo de ida da final do Paulistão. Dessa forma, abriram uma vantagem importante para a segunda partida da decisão.

Portanto, o Palmeiras pode perder por até três gols de diferença para conquistar o bicampeonato paulista de futebol feminino. O segundo jogo da final acontece no próximo domingo (14), às 10h (de Brasília), em local ainda não definido. O Corinthians é o mandante da partida e tenta antecipar o jogo para sábado (13), para utilizar a Neo Química Arena.

Palmeiras domina e atropela o Corinthians na decisão

O Palmeiras começou avassalador no primeiro tempo. As Palestrinas aproveitaram a desorganização do Corinthians e foram implacáveis. Assim, Brena abriu o placar logo aos dez minutos. Depois, Amanda Gutierres marcou duas vezes e ampliou o placar para 3 a 0 ainda na primeira etapa. A dupla, aliás, disputa a artilharia do Paulistão.

O Corinthians voltou para o segundo tempo com quatro alterações. Contudo, não surtiu efeito. Assim, o Palmeiras chegou ao quarto gol com Raíssa Bahia, que no primeiro tempo já tinha acertado o travessão. Com a vantagem confortável, as Palestrinas resolveram administrar o jogo, mas viram o Timão descontar com Pati Maldaner. No fim, Fê Palermo fez o quinto e decretou números finais: 5 a 1.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.