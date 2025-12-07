Internacional x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Colorado só espera se vencer e, ainda assim, precisa de tropeço de dois rivais à sua frente. Braga ainda sonha com a Libertadores

O Internacional, em desespero absoluto, recebe o Bragantino. As equipes medirão forças às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, neste domingo (7/12). O Colorado se encontra na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 41 pontos, e precisa vencer, além de torcer por tropeços de dois destes times: Santos, Vitória e Fortaleza, para não voltar a cair para a Série B. Já o Massa Bruta está em nono lugar, com 48 pontos, e ainda tem chance de ir à Libertadores: para isso, precisa vencer e torcer para que o São Paulo perca. Assim, ficaria em oitavo lugar e, se torcer para Fluminense ou Cruzeiro serem campeões da Copa do Brasil, herdaria um lugar na pré-Libertadores.

A Voz do Esporte cobre esta partida. A transmissão começa às 14h30, com o tradicional esquenta, que conta com o comando de Eduardo Rizzati, que também narrará o jogo.

A transmissão da Voz também terá os comentários de Cleiton Santos e David Silva. Confira a cobertura da Voz para este duelo. Clique na arte acima a partir das 14h30.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.