Fluminense x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Jogo pela última rodada do Brasileirão. Quem vencer terminará em quinto lugar e garantirá vaga direta na fase de grupos da Libertadores

Pela 38ª rodada do Brasileirão (última), em confronto direto por vaga na fase de grupos da Libertadores, Fluminense e Bahia se enfrentam neste domingo (7), às 16h (de Brasília), no Maracanã. Já classificados para a competição continental, Fluminense tem 61 pontos, buscam fugir da fase preliminar. Portanto, a conta é bem simples: basta vencer para não depender de nenhum outro resultado. Dessa forma, é tudo ou nada. Afinal, se perder, é o Bahia, com 60 pontos, que fica com o quinto lugar.

A Voz do Esporte transmite este jogo a partir das 14h30 (de Brasília). O pré-jogo tem o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.

Além de Cesar Tavares, a cobertura conta com os comentários de Thiago Hugolini e as reportagens de André Bachá. Não deixe de conferir a cobertura da Voz para este duelo. Basta clicar na arte acima a partir das 14h30.

