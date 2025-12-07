Dorival admite decepção com campanha e cobra elenco forte: “2026 será traiçoeiro”

O Campeonato Brasileiro de 2025 terminou de forma melancólica para o Corinthians, e o técnico Dorival Júnior não tentou amenizar a situação. Após o empate com o Juventude , que decretou a 13ª colocação na tabela — o pior desempenho entre os paulistas —, o comandante adotou um discurso duro e realista. Ele admitiu abertamente a frustração com os resultados e fez um alerta severo para a diretoria sobre o planejamento da próxima temporada.

Dorival reconheceu que a campanha ficou muito abaixo da grandeza do clube. Na visão dele, “faltaram muitas coisas” para que o time brigasse na parte de cima da tabela. O técnico identificou um problema crônico de ineficácia: a equipe criou chances claras em diversos jogos, mas falhou na hora de definir. Os adversários, por outro lado, aproveitaram esses erros para roubar pontos preciosos.

“A campanha temos consciência de que poderia ser melhor, reconheço isso, nos faltaram muitas coisas ao longo da temporada…Fica um sentimento de decepção por aquilo que não realizamos, por aquilo que não gostaríamos de ter entregue ao nosso torcedor”, desabafou.

Dorival enaltece a base do Corinthians

Apesar da autocrítica, o treinador valorizou a segurança de não ter corrido riscos de rebaixamento, algo que assombrou o clube em 2024. Ele também citou a coragem de lançar vários garotos da base como um legado positivo, que fortaleceu o time tecnicamente e criou ativos financeiros. No entanto, o foco de sua fala recaiu sobre a necessidade urgente de qualificar o grupo. Dorival lembrou que recebeu apenas dois reforços em 2025 e deixou claro que o equilíbrio do elenco será o diferencial para mudar o patamar de competitividade em 2026.

“Fico muito feliz por ter colocado vários jogadores da categoria de base, e eu acho que para um clube buscar uma recuperação, ele depende naturalmente de ter ali na sua formação garoto que possam nos dar uma boa resposta, tanto tecnicamente falando, quanto também futuramente, financeiramente. Eu acho que esse daí foi um trabalho que nós fizemos ao longo de todo esse processo. eu não tenho receios e nem medos em relação a estarmos lançando atletas, e eu tenho certeza que com a chegada desses meninos aí, a equipe se fortaleceu, criou um novo lastro, e eu não tenho dúvidas que em pouco tempo nós teremos coisas boas acontecendo”, completou.