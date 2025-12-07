Corinthians x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Timão faz seu jogo de despedida do Brasileirão 2025 recebendo um rival já rebaixado

Com seus destinos selados na competição, Corinthians e Juventude se enfrentam neste domingo (07/12), às 16h, na Neo Química Arena, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão é o 10° colocado, com 46 pontos e não tem mais chances de se classificar para a Libertadores, via Brasileiro. Assim, joga para terminar na melhor colocação possível. Já o clube Jaconero está na 19° posição, com 34 pontos e já está matematicamente rebaixado para a Série B.

A Voz do Esporte fará a transmissão deste duelo. A Jornada Esportiva começa a partir das 14h30 (de Brasília) sob o comando de Ricardo Froede, que também está na narração.

Não deixe de conferir a cobertura da Voz para este duelo. Ela também contra, além de Ricardo Froede, com as reportagens de Luiz Gaspar. Os comentários são e Diogo Martin. Para não perder nada deste duelo, basta clicar na arte acima a partir das 14h30.

