Botafogo x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Para o Botafogo, a vitória pode valer vaga direta à LIbertadores; para o Fortlea, se vencer,escapa do rebaixamento

Botafogo e Fortaleza se enfrentam neste domingo (7), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 38ª rodada do Brasileirão. De um lado, o Alvinegro precisa da vitória para ter chances de conseguir a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Do outro, no entanto, o Leão busca vencer para permanecer na primeira divisão em 2026. Em sétimo lugar com 60 pontos, o Botafogo precisa vencer e torcer por um empate entre Fluminense e Bahia, que se enfrentam no mesmo dia e horário, no Maracanã. Já o Fortaleza, depende apenas de si para permanecer na elite do futebol brasileiro. Afinal, está em 16º lugar com 43 pontos. Em caso de vitória confirma a permanência. Contudo, se tropeçar, terá que torcer por tropeços de Vitória e Internacional para escapar.

A Voz do Esporte fará cobertura desta partida decisiva sob o comando de Gabriel Belmonte. Já a narração é com Nando Gouveia.

