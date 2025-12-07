Atlético-MG x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste domingo (6), às 16h (de Brasília) Atlético e Vasco se enfrentam, na Arena MRV, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Em disputa, uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. O Galo precisa vencer para garantir uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026. Neste ano, o Atlético amargou o vice-campeonato da competição ao ser derrotado nos pênaltis para o Lanús. Em caso de empate ou derrota, terá que secar Santos, Ceará e Fortaleza. Apenas um poderá vencer para o time mineiro conseguir a classificação. O Cruz-Maltino está com a cabeça no duelo contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, na próxima quinta-feira (11). Por conta disso, não relacionou cinco titulares. O Vasco precisa de um empate para garantir classificação na Copa Sul-Americana. Em caso de derrota, terá que secar Santos, Ceará e Fortaleza. Apenas um rival poderá vencer na última rodada.

A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida. A Jornada Esportiva começa a partir das 14h30 (de Brasília). E assim que o jogo começar, Fillipo Souza estará na narração.

Fillipo Souza comanda a transmissão da Voz. Mas a programação ainda conta com Rafaela Carolina nos comentários e as reportagens de Will Ferreira. Não deixe de conferir a cobertura da Voz do Esporte para este jogo. Clique na arte acima a partir das 14h30.

