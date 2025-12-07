“Oscilamos muito”: Matheuzinho lamenta campanha no Brasileiro e vira chave para decisão

“Oscilamos muito”: Matheuzinho lamenta campanha no Brasileiro e vira chave para decisãoJogador admite erros e impacto das lesões na trajetória do Corinthians na Série A, mas elogia planejamento para a semifinal da Copa do Brasil
O empate em 1 a 1 contra o Juventude, neste domingo (07/12), serviu como um espelho fiel da campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro de 2025. A equipe, que alternou bons momentos com tropeços inexplicáveis, encerrou a competição na zona intermediária da tabela. Na saída do gramado da Neo Química Arena, o lateral Matheuzinho não fugiu da responsabilidade. O jogador fez uma autocrítica severa sobre o desempenho do time ao longo das 38 rodadas e lamentou a falta de regularidade que impediu o Timão de brigar pelas primeiras posições.
Para o camisa 2 (que também atua como meia), o elenco alvinegro possuía qualidade suficiente para entregar resultados melhores. No entanto, ele apontou fatores cruciais que minaram a confiança e a sequência da equipe.
“Uma campanha onde a gente teve alguns erros que nos atrapalharam a longo da competição. Tenho certeza que se a gente tivesse uma regularidade, com o elenco que a gente tem, teríamos uma campanha bem melhor, o Corinthians precisava de uma campanha melhor, mas oscilamos muito.”
Matheuzinho também citou o alto número de problemas físicos como um obstáculo determinante.
“Problemas de lesão, sentimos falta dos nossos principais jogadores”, completou, referindo-se a desfalques recentes como Rodrigo Garro e Yuri Alberto.
Matheuzinho foca na Copa do Brasil
Apesar do tom de lamentação pelo Brasileirão, o discurso mudou rapidamente quando o assunto virou a Copa do Brasil. O técnico Dorival Júnior poupou a maioria dos titulares contra o Juventude justamente para priorizar o duelo de quarta-feira (10/12), contra o Cruzeiro. Matheuzinho defendeu a estratégia da comissão técnica e elogiou o trabalho dos bastidores para recuperar o grupo fisicamente.
“Acredito que o staff fez o planejamento ideal para todo mundo. Para todo mundo chegar bem para a decisão, bem fisicamente”, afirmou.
A “decisão” mencionada pelo jogador acontece em menos de 48 horas. A ansiedade, natural antes de uma semifinal de mata-mata, já toma conta do vestiário. O foco agora reside totalmente no estudo do adversário e na preparação mental.
“Claro que começa a bater uma ansiedade, é um jogo muito importante para a gente, para o clube. É se preparar bem, treinar firme, estudar o Cruzeiro”, projetou Matheuzinho.
O Corinthians aposta todas as suas fichas na Copa do Brasil para transformar uma temporada de oscilações em um ano de glória com um título nacional.
